أبوظبي (الاتحاد) استقبلت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي فرانسيسكو شاكون ايرنانديس سفير كوستاريكا لدى الدولة.

وبحثت معاليها مع سفير كوستاريكا سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان في كوستاريكا، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وكوستاريكا.. مشيرة إلى أهمية العلاقات الثنائية المستمرة التي تربط بين البلدين والحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة السياسية، والاقتصادية، والبرلمانية، والثقافية والسياحية.

حضر اللقاء أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمل القبيسي تبحث مع سفير كوستاريكا تعزيز التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.