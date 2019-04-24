«بِت الشرق الأوسط وأفريقيا» يختتم فعالياته في أبوظبي

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أهمية مؤتمر ومعرض «بت» الشرق الأوسط وأفريقيا الذي تستضيفه أبوظبي، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، بحضور مئات الخبراء في مجال التعليم.

وقال سموه - في تصريحات له - «إن الحدث يعد من أبرز المنصات العالمية التي تناقش بجدية حاضر التعليم ومستقبله، وتقترح حلولاً تقنية متطورة من شأنها إحداث نقلة في مسيرة التعليم في الإمارات والمنطقة».

واختتمت، أمس، فعاليات مؤتمر ومعرض «بِت الشرق الأوسط وأفريقيا» في أبوظبي التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، بمشاركة شركات تعليمية متخصصة من مختلف دول العالم، لعرض أحدث منتجاتها التعليمية التي تساعد الطلبة في تعلم الدراسة، من خلال ألعاب إلكترونية وتطبيقات ذكية تلهم وتحبب الطلبة في التعليم والمعرفة، إلى جانب مساعدة المعلمين والإدارات التعليمية في وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة باستخدام أحدث منتجات التعليم والتدريب والتطوير المهني في التعليم، باستخدام برامج وتطبيقات علمية وتعليمية ذكية ومبسطة لجعل التعليم أكثر جمالاً وقبولاً للطلبة من حيث تعليم المناهج التدريسية، وجعل الطالب أداة من أدوات التعليم، بحيث يعايش الطالب المادة التي يدرسها بشكل وقالب فني تقني هندسي ثلاثي الأبعاد عند استخدام تطبيقات التعليم المعتمدة على الألعاب الإلكترونية الحديثة، وطرح أسئلة للطالب للإجابة عنها، ولجعل التعليم محبباً للطلبة بوجه عام.

وشاركت شركة LEGO التعليمية، وهي شركة متخصصة في التعليم، وذلك من خلال استخدام الطوبة على شكل هندسي، حيث تطرح الشركة أحدث منتجاتها التعليمية المسمى باسم Spike وهي لعبة تعليمية مخصصة للمراحل العمرية من سن 6 سنوات ولغاية 12 سنة، وتوفر اللعبة جميع منهجيات التعليم المختصة بالجانب العلمي والرياضيات والعلوم والفيزياء والتكنولوجيا الحديثة في عالم الذكاء الاصطناعي، باستخدام مجموعة من الحساسات والتي يتم من خلالها مساعدة الطالب على معرفة وإدراك الجانب لمتقدم في التعليم والمعرفة، بحيث يتم تحويل الواقع العلمي إلى واقع عملي حقيقي يتسم بالمرح، مما يساعد الطالب على فهم المعلومة بسهولة.

كما تقدم LEGO منتجها الثاني المسمى Mind store ev3 وهو مخصص لمراحل عمرية متقدمة من عمر 13 سنة ولغاية 25 سنة، وهو عبارة عن روبوت يستخدم في المسابقات العالمية مثل FLL ومسابقات WRO لأولمبياد الروبوت الذكي، وتتم برمجته بلغات تصل إلى 5 لغات مختلفة. بالإضافة إلى المشاركة ببرنامج Coding express، وهو مخصص لمرحلة العمرية من عمر سنتين إلى 5 سنوات، بحيث يتم تعريف الطالب على البيئة المحيطة به من لشخصيات التي يراها في الحياة من طبيب شرطي ومهندس وغيرهم، وتعليمه العد بطريقة مبدئية من صفر إلى عشرة، وتعريف الطالب بالألوان ومعرفة تعابير الوجه من سعيد، حزين، متوتر، بحيث تتم تنمية المهارة الإدراكية والحسية لدى الطفل.

وتشارك شركة نور سبيس بنظام متكامل يعمل على إدارة وتطوير المدرسة وتحقيق الأهداف المطلوبة، وتطوير طريقة التعليم ومعرفة مستوى الطالب وتقييم أدائه في الفصل، إضافة إلى مساعدة المعلمين من خلال وضع الخطط الدراسية بطريقة إلكترونية ذكية. كما يمكن استخدام النظام عبر التطبيق الذكي المتوافر في «الأبّل ستور» و«الأندرويد»، حيث يساعد التطبيق في إخراج التقارير التعليمية والتقارير المالية التي تحتاج إليها الإدارة المالية في المدرسة، كما سجل في البرنامج حتى الآن مليون مستخدم.

وشاركت شركة computer 4 kids بتوفير لعبة تعليمية ذكية ومتطورة، بحيث يحبها الطالب وينمي مهاراته الفردية باستخدام برنامج الديجتال الذكي والمخصص في جميع المراحل العمرية بدءا من المرحلة الابتدائية ولغاية المرحلة الثانوية. وتمتاز اللعبة بقدرتها على توفير محتوى التعليم المناسب لكل مرحلة تعليمية ومراجع التعليم المحلي لكل دولة، إضافة إلى توفير الحلول المتقدمة المتخصصة، مع توفير حلول لمشاكل خاصة بمشاريع التعليم، إضافة إلى تعليم الواقع العلمي والعملي معاً في قالب واحد يتم بالاستكشاف والمرح.

وشاركت شركة Logica الأذرية بعرض منتجين جديدين، وهما البرمجة التعليمية ICT، حيث يتم توفير جميع مهارات «الديجتال» المناسبة للمرحلة العمرية للطالب، وذلك باستخدام تكنولوجيا متطورة باستمرار، وتوفير الدعم التقني والتدريب المهني للمعلمين والطلبة، من خلال تعليمهم شفرات خاصة بالتعليم والبرمجة المبسطة، باستخدام العلوم والمعرفة الحديثة.

كما تشارك شركة «كم كلمة» اللبنانية من خلال المعرض بتوفير الدعم الكامل للطلبة والمعلمين والتواصل مع الجمهور ومعرفة احتياجات المدارس الحكومية والخاصة من خلال التواصل مع الإدارة التعليمية لتطوير المهارات التي يحتاج إليها الطالب، مثل توفير برامج خاصة تُعنى بمسارات السمعيات والمكتبة الرقمية وبنك الأسئلة ودفتر التحضير، وفهيم والتقارير وتقييم معايير الأداء.

وتشارك شركة الإبداع لخدمات التعليم بتعليم العلوم والهندسة والتقنيات العلمية عن طريق لورش التعليمية والعلمية في الميدان بالتعاون مع وكالات الإمارات للفضاء، بحيث نعلم الأجيال القادمة المشاريع الخاصة بعلوم الفضاء والتي تتماشى مع توجهات الدولة في مجال الأقمار الصناعية وكيفية صناعة الصواريخ التي تحمل الأقمار الصناعية. وتشارك شركة IT worx education بتوفير حلول تعليمية متطورة للمدارس الحكومية والخاصة بطريقة مبتكرة وذكية من خلال منصات تعليم مستمرة وتقديم دورات تدريبية بحسب الاحتياجات من خلال منصة learning curv. إضافة إلى استخدام التطبيق لذكي للمعلمين في المدارس الذي يسمح بتسجيل الدرجات ومعدل غياب لطالب والسلوكيات مع جدولة الحصص الدراسية من خلال تطبيق teacher kit.

وتعرض شركة Epson من خلال خبرتها الطويلة في الطباعة بتقديم الحلول المتطورة التي تقوم على مبدأ الاستدامة من حيث استخدام الليزر عوضاً عن التقليدية «المصباح». وتمتاز الطابعة الحالية بانها صديقة للبيئة وتمتاز باستخدامها لـ 95% من استهلاك الطاقة وسرعتها في الطباعة بمعدل 100 صفحة بالدقيقة، وبأقل نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تقدر ب 93%. كما أنها أقل تكلفة من طابعة الليزر المعروفة والمتداولة في السوق.

مسح ثلاثي الأبعاد

تشارك شركة 365 التعليمية البريطانية بمنتج جديد يسمى Acer ojo 500، وذلك من خلال توفير منصة ألعاب تعليمية تقوم بعملية مسح ثلاثي الأبعاد للجغرافيا وطبيعة البلد والمكان المراد اللعب فيه بطريقة تعليمية وتشويقية للطلبة، بحيث تتم مشاهدة الأشياء كما تراها العين في الواقع الحقيقي عبر برنامج google earth الذي يساعد الطالب في تحديد الوجهة التي يريد معرفتها واستكشافها، وذلك من خلال نظارة ذكية وجهازين يساعدان في توفير أي معلومة تطرأ في بال الطالب أثناء تجواله، واختيار المحتوى المناسب لكل مرحلة عمرية، وبحسب المستوى التعليمي الذي يحدده لمعلم في المدرسة.