عبدالله بن زايد ووزير خارجية إيطاليا يبحثان التعاون

روما (وام) التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في روما، معالي إنزو موافيرو ميلانيزي وزير خارجية إيطاليا.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات.

كما تناول الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها الأوضاع في ليبيا. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وإيطاليا وما تشهده مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين من نمو مستمر.

وأكد معالي وزير خارجية إيطاليا على ما تشهد العلاقات بين دولة الإمارات وإيطاليا من نمو وتطور مستمرين في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأقام معالي إنزو موافيرو ميلانيزي وزير خارجية إيطاليا مأدبة غداء تكريماً لسموه والوفد المرافق له.

حضر اللقاء عمر عبيد محمد الحصان الشامسي سفير الدولة لدى إيطاليا.

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