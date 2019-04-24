مهرجان منظمة التعاون الإسلامي ينطلق اليوم

أحمد عبدالعزيز ووام (أبوظبي، الرياض)

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثانية من مهرجان منظمة التعاون الإسلامي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويستمر حتى 27 أبريل الجاري، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

وتتولى منظمة التعاون الإسلامي تنظيم المهرجان بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، حيث يحتفي بقيم التسامح التي يجسدها الدين الإسلامي، ويشكل منصة لتعزيز قدرة الدول الإسلامية حول العالم على تعزيز أواصر التعاون المشترك، وتشكيل روابط جديدة ومستدامة.

ويسعى المهرجان الذي يقام تحت شعار «أمة واحدة يجمعها التعاون على الخير والعدل والتسامح»، إلى توفير منصة مصممة خصيصاً لاستعراض ثقافات وتقاليد الدول الأعضاء بما ينسجم مع أسس الدين الإسلامي الحنيف القائمة على التسامح والوحدة والتناغم. كما يسهم المؤتمر في استقطاب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للاجتماع ومناقشة سبل التعاون وآفاق الشراكات في المستقبل بما يراعي مصلحة 1.5 مليار مسلم يندرجون تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي.

وقال المستشار يوسف بن محمد الضبيعي مستشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية رئيس اللجنة العليا للمهرجان في أبوظبي، إن المهرجان يعتبر بوابة تعزز الوعي حول تنوع الثقافات والتقاليد المختلفة للدول الأعضاء في منظمة العالم الإسلامي مع التعريف بالقيم الدينية السمحة للإسلام. وأضاف أن المهرجان يمثل منصة تثقيفية وتعريفية مهمة تتيح لغير المسلمين فرصة للتعرف عن قرب على الدين الإسلامي الحنيف.

وخلال الأيام الأربعة للمهرجان، ستحظى الدول المشاركة بفرصة مهمة للمشاركة في الحوار بين الأديان والدول حول السبل الكفيلة للتعاون وتكوين روابط جديدة لصالح دولهم وشعوبهم والمنظمة.

وبالتزامن مع «عام التسامح» في الإمارات، ستتطرق الأيام الأربعة للمهرجان إلى مجموعة من المواضيع من بينها التسامح كأساس في الإسلام، ودور الشباب في نشر ثقافة التسامح، ومدى أهمية التسامح والاعتدال.

العثيمين: يعزز تبادل الثقافات بين الشعوب

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، باستضافة أبوظبي مهرجان منظمة التعاون الإسلامي الذي ينطلق اليوم، بمشاركة عدد كبير من الدول الإسلامية، وحضور ممثلي 57 دولة تحت مظلة المنظمة.

وأكد العثيمين أن المهرجان الذي يستمر حتى 27 أبريل الجاري، يبرز الثقافة الإسلامية التي تزخر بها الدول الأعضاء، ويسلط الضوء على الثقافات التي تملكها هذه الدول أمام الجمهور الزائر، معتبراً أن المهرجان يحقق نقلة نوعية بوصوله للإنسان البسيط بعيداً عن الأساليب المعتادة من مؤتمرات وندوات سياسية وخطابات. وثمن العثيمين استضافة دولة الإمارات لهذه النسخة، مؤكداً حرص الدول الإسلامية الأعضاء على مكافحة التطرف الفكري والإرهاب، وذلك من خلال البرامج والمراكز الفكرية التي ترعاها.