عن مقال في «الاتحاد».. جمال سند السويدي يفوز بجائزة تريم وعبدالله عمران الصحفية

الشارقة (الاتحاد)

فاز سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بجائزة تريم وعبدالله عمران الصحفية في حقل المقال الصحفي عن مقاله في جريدة «الاتحاد» تحت عنوان «اللغة العربية في ظل التغيير.. الصعوبات والتحديات».

وأعلنت الجائزة أمس أسماء الفائزين في دورتها السادسة عشرة لعام 2018، والمتضمنة ستة حقول.

وفازت بوابة العين الإخبارية التي يرأس تحريرها معالي الدكتور علي راشد النعيمي في حقل الصحافة الإلكترونية، حيث استحدث هذا الحقل في دورة عام 2018 بديلاً عن الكاريكاتير الصحفي بهدف تطوير الجائزة ومواكبة متطلبات المهنة والتحولات التي تشهدها الصحافة في الفضاء الإلكتروني.

كما فازت مروة محمد حسين من مجلة «كل الأسرة» الأسبوعية التي تصدر عن دار «الخليج» للصحافة والطباعة والنشر، في حقل الحوار الصحفي، حيث أجرت حواراً شاملاً مع معالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، التزمت فيه بالموضوعية والمعايير المهنية في أصول الحوارات الصحفية.

وفي حقل التحقيق الصحفي، فاز أشرف جمال من جريدة الإمارات اليوم عن موضوع «منصات قطرية تنشر أكاذيب في الفضاء الإلكتروني»، ركز فيه على سلامة بنية التحقيق في المقدمة والمتن والخاتمة، والتزم بالحيادية والجودة الصحفية.

أما كمال قاسم من صحيفة «غلف توداي» الناطقة بالإنجليزية، فقد فاز في حقل التصوير الصحفي عن صورة احترافية تظهر بيئة الإمارات وجمالها الطبيعي. واستبعدت الأعمال المشاركة في حقل العمود الصحفي لقلة المشاركات وضعفها.