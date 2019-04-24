الشيخة فاطمة: فخورون بإنجازات المرأة وطموحاتها

أبوظبي (وام)

قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيس الفخري لأكاديمية الشيخ زايد الخاصة « إننا في دولة الإمارات وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لنعتز ونفخر بكل إنجازات المرأة الإماراتية وقدراتها وطموحاتها من أجل تمكينها للمساهمة في تحقيق التطور المنشود في الأسرة والمجتمع والوطن».

جاء ذلك في كلمة سموها خلال الحفل الذي أقيم برعاية سموها بمناسبة تخريج الدفعة السادسة عشرة من طالبات أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات في أبوظبي، والذي شهدته حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان الليلة قبل الماضية، بحضور الشيخة حمدة بنت محمد بن خليفة آل نهيان وعدد من الشيخات وأمهات الخريجات.

وقالت سموها - في كلمتها التي ألقتها نيابة عن سموها الخريجة الشيخة عائشة بنت نهيان بن حمدان آل نهيان، «إننا على ثقة ويقين كامل بما يتمتعن به الطالبات من تميز وقدرات، وامتلاكهن لبنية معرفية خصبة ومهارات متنوعة تعتبر الحجر الأساس لبدء أولى خطواتهن نحو المستقبل».

وأضافت «إن أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات قد حملت وبكل فخر اسم القائد المؤسس الشيخ زايد رحمه الله، وأسهمت على مدى السنوات الطويلة الماضية في تخريج أجيال مبتكرة، كانت ولا تزال تسهم وبفعالية في بناء وتنمية المجتمع».

وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن سرورها بمشاركة الخريجات فرحتهن، وقالت «أتطلع كل عام لمثل هذا اليوم الذي أسعد فيه بتخريج الطالبات عاماً بعد عام، وإعدادهن وتأهيلهن للالتحاق بأعرق الجامعات للمساهمة في بناء وطننا الغالي».

وخاطبت سموها الخريجات قائلة «ها أنتن اليوم قد حملتن الراية وبدأتن أولى خطواتكن نحو تحقيق تطلعات المستقبل، فاحرصن على التسلح بالعلم وتطوير مهاراتكن، فأنتن لا تمثلن أنفسكن فقط، بل تمثلن وطناً يدعو للتمسك بالقيم والتسامح، وتفعيل الحوار العالمي، ويسعى إلى أن يكون عاصمة للتسامح والتعايش الإيجابي، وقدوة يحتذى بها في الانفتاح الواعي على الآخر وتقبل أفكاره وتفهم متطلباته، فعلى بركة الله انطلقن إلى دروب النجاح متسلحات بالعلم وواثقات بأنفسكن وبقدراتكن، واعلمن أن الوطن بأمس الحاجة إلى عقولكن المبدعة، فأنتن نخبة هذه الأمة ومستقبلها الواعد».

وهنأت سموها الخريجات وأولياء أمورهن على هذا الإنجاز سائلة المولى عز وجل أن يوفق الجميع لدعم تحقيق رؤية دولتنا السديدة، ويبارك جهود قيادتنا الرشيدة في المجالات كافة من أجل رفعة وطننا الغالي.

وتوجهت سموها بالشكر لجميع العاملين في الأكاديمية على جهودهم من أجل تنمية العقول وبناء الشخصية المتميزة.

من جانبها أشارت هدى التميمي مديرة أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات - في كلمة لها خلال الحفل - إلى أن هذه البهجة التي تعيشها الأكاديمية اليوم، تأتي في إطار الاحتفال بالإنجازات التي حققتها، والأسس والقيم التي تبنتها لحملها اسم المؤسس الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وأضافت أن هذه المناسبة هي لحظات جميلة، مفعمة بالأمل، يتم من خلالها الاحتفاء بكوكبة جديدة من خريجات أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات، اللاتي يتأهبن ليصبحن لبنات راسخة في بناء هذا الوطن العزيز علينا.

وقالت مخاطبة الخريجات «لقد كنتن محط اهتمام الأكاديمية، ومحور أنشطتها ومشاريعها طيلة مدة الدراسة، ومن أجلكن نقيم هذا الحفل السعيد اليوم، احتفاء وتتويجاً لمرحلة دراسية تكللت بالنجاح والتوفيق، وإعلاناً للانتقال لمرحلة التعليم العالي.. مشيرة إلى أن الأكاديمية أنجزت وبكل فخر الكثير، وإن تخرج هذه الدفعة من الطالبات اليوم لهو إحدى تلك الإنجازات، لرد الجميل لهذا الوطن الذي هيأ سبل التعليم والدراسة لهن وفق أعلى المعايير العالمية، وأتاح الفرص الكثيرة والمختلفة التي نفخر بها نحن أبناء الإمارات فالوطن يرى فيكن أمهات الغد، وصانعات المستقبل، ورمز التسامح، وينتظر أن تساهمن بفاعلية في تقدمه وازدهاره».

وأضافت«إنكن اليوم على مشارف بداية مرحلة جديدة من السعي نحو المعرفة، لمواصلة المسير نحو المستقبل، مستمدات العون من الله عز وجل، مستعينات بالمهارات والمعارف والقدرات لاختيار المسار الدراسي الأنسب، وبما ينسجم مع متطلبات مستقبل وطننا الغالي».

وتمنت مديرة الأكاديمية في ختام كلمتها التوفيق لجميع الخريجات، وباركت لهن التخريج وهنأت الأمهات على هذا الغرس الطيب.

من جهتها أكدت الخريجة مريم عمران محمد العامري - في كلمة الخريجات - أن قيادتنا الرشيدة عملت على أن تكون دولتنا حاضنة للعلم والابتكارات، ولكل ما هو جديد في عالم المعرفة والثقافة، وعملت على تعميق قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته، وغرست فينا حب العمل من أجل رفعة هذا الوطن الحبيب، إيماناً منها بأن العلم والعمل هما سبيل الرقي والتقدم. وتقدمت بجزيل الشكر وخالص الامتنان، للكادر الإداري والتربوي في الأكاديمية ولأمهاتهن اللاتي سهرن وأعطين وشجعن كل واحدة منهن ليصلن إلى هذه المحطة من محطات حياتها.

وتم خلال الحفل عرض فيلم بعنوان «المرأة رمز التسامح» تناول دور المرأة في تعزيز وترسيخ قيمة التسامح في الدولة ونقلها إلى الأجيال والناشئة.

وفي ختام الحفل قدمت سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان دروع «جائزة أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للأداء المتميز» للفائزات للعام 2019 ضمن الهيئة الإدارية والتدريسية ومن ثم تكريم الخريجات.