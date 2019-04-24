«توطين 360» يستهدف 3 آلاف طالب في 3 أيام

تحرير الأمير (دبي)

تدرس وزارة الموارد البشرية خطة لتفعيل نظام التدريب الميداني التفاعلي بصورة أكبر وجعله شبه إلزامي للطلبة، معلنة استهداف نحو 3 آلاف طالب وطالبة خلال أيام منتدى الطلبة «توطين 360» الثلاثة، ليكون خريطة طريق للمسارات المهنية والوظيفية، والتعرف على الوظائف المطلوبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بحسب احتياجات سوق العمل، وتنوير الطلاب بمهارات المستقبل عبر تنفيذ برامج التدريب والإرشاد والتعرف على مهارات التوظيف الرقمية، فضلاً عن مهارات القرن الـ 21.

وكشفت فاطمة الحوطي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية بالإنابة، في اجتماع عقدته مع ممثلي الصحافة المحلية، عن 350 فرصة تدريبية، مقدمة من 26 شركة خاصة، من بينها شركات عالمية، مثل «أوراكل» و«هواوي» وغيرهما للطلاب.

وقالت: إن العام الماضي استقطب 9000 طالب وطالبة في 3 منتديات، وهذا العام نخطط لـ 6 منتديات في جميع إمارات الدولة، بهدف استهداف نحو 19 ألف طالب وطالبة، لافتة إلى أن المنتدى يتضمن 3 محاور رئيسة هي التوعية والإرشاد والتمكين، وأوضحت أن المنتدى على مدار أيامه الثلاثة يتضمن 60 ورشة تدريبية و18 جلسة للتوعية والتحفيز، و30 ورشة تفاعلية.

وأشارت الحوطي إلى توجه جديد للوزارة يعتمد على التفاعل المباشر مع ملفات تهم الدولة، مثل قطاع الفضاء ووظائف المستقبل والثورة الصناعية الرابعة والمهارات المتقدمة، فضلاً عن التركيز على إنشاء حاضنات للعمل الخاص، لافتة إلى أن الابتكار والاستشراف محوران أساسيان في المنتدى.

واستقبل منتدى الطلبة «توطين 360» أكثر من 1000 طالب وطالبة من الجامعات والمرحلة الثانوية، بمشاركة 9 جامعات و27 مدرسة ضمن فعاليات اليوم الأول التي انطلقت في مركز دبي التجاري، أمس، وتستمر حتى يوم غدٍ برعاية مجلس التعليم والموارد البشرية، وتنظيم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأشارت الحوطي إلى الاهتمام بملاحظات الطلبة والتغذية الراجعة والمشاركين والشركات الخاصة والمعطيات والدراسات ورواد الأعمال، حيث تم وضع جميع الملاحظات على أجندة الوزارة والبدء بتنفيذها، وتصدرت مسألة الابتعاد عن «الأوراق والمحاضرات» والتركيز على التدريب والخروج من جو التلقين والدراسة إلى جو «التفاعل والتدريب»، وعليه تم تخفيض المحاضرات والتركيز على الورش التدريبية والتفاعلية، مشيرة إلى أن المنتديات السابقة بأبوظبي والفجيرة والشارقة، والآن في دبي والمحطات اللاحقة ستكون في أبوظبي والعين

وقالت: إن منتدى الطلبة «توطين 360» يأتي في إطار «البرنامج الوطني للتوجيه والإرشاد المهني» الذي أطلقته الوزارة ضمن حزمة سياسات وبرامج التوطين، حيث يستهدف توعية الطلبة والشباب المواطنين بأهمية العمل في القطاع الخاص، وإبراز المزايا التي يوفرها، باعتباره منصة تمكن الطلبة من اتخاذ القرارات الصحيحة في اختيار المهن والتخصصات المطلوبة في القطاع الخاص، بناءً على بيانات ومعلومات واقعية.

وأوضحت أن اليوم الأول من المنتدى تضمن 28 ورشة تدريبية و7 جلسات للتوعية والتحفيز بمشاركة 7 متحدثين و27 مدرباً من مؤسسات القطاع الخاص، موضحة أن الطلبة المشاركين حصلوا عند بداية تسجيلهم على كتيب صغير «جواز الطالب»، الذي يتضمن الخطوات التعريفية والإرشادات التوجيهية اللازمة حول المحطات الست التي سيخوضونها خلال المنتدى، وتشمل أولاً التسجيل ثم محطة الإرشاد فالاكتشاف للقدرات والتوجه الافتراضي ثم التدريب، وأخيراً محطة التوعية والتحفيز التي تضمنت هذه الأخيرة طرح نماذج شبابية ناجحة تحت مسمى «قصة نجاح».