الامارات | «منتدى الإدارة الحكومية»: الطريق إلى المستقبل يبدأ بالتطوير الذاتي للفرد

شكرا لقرائتكم خبر عن «منتدى الإدارة الحكومية»: الطريق إلى المستقبل يبدأ بالتطوير الذاتي للفرد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المتحدثون في الدورة الثالثة من منتدى الإدارة الحكومية بأن الطريق إلى المستقبل يبدأ بالتطوير الذاتي للفرد، وانتهاج رحلة التعلم مدى الحياة، مؤكدين أن دولة الإمارات تمضي في الاستثمار في رأس المال البشري وتحصينه ضد المتغيرات المستقبلية، وتهيئة البيئة الحاضنة لتمكين الأفراد وتزويدهم بالمهارات اللازمة لقيادة دفة المستقبل في ظل منظومة الفرص والتحديات المرتبطة بالتطور التكنولوجي غير المسبوق الذي يشهده العالم اليوم.

ودعا المتحدثون في المنتدى الكفاءات الوطنية إلى انتهاج رحلة التعلم مدى الحياة، والاستثمار في الذات، والاستفادة من الفرص التطويرية من البرامج والأنشطة التي تزود الأفراد بالمهارات المتقدمة، وتحصن الكفاءات ضد المتغيرات في سوق العمل، خصوصاً في ظل الإحصاءات والتوقعات العالمية بحدوث تغييرات جذرية فيه.

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جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الإدارة الحكومية بنسخته الثالثة، الذي نظمته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في الوطن العربي، تحت عنوان «بناء القدرات والجاهزية للمستقبل».

وناقش المنتدى آفاق بناء القدرات والكفاءات في صفوف العمل الحكومي، بالاستناد إلى ركائز علمية أساسها الاستشراف والإبداع وإدارة التغيير والتميز وابتكار الحلول للتحديات المستقبلية، وتحويلها إلى فرص وإنجازات لبناء الجاهزية للمستقبل.

وتناولت الحلقة النقاشية الأولى موضوع «بناء القدرات والجاهزية للمستقبل»، فيما تناولت الحلقة النقاشية الثانية موضوع «فجوة مهارات المستقبل». وأكد المشاركون أن سد فجوة مهارات المستقبل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الأفراد والمؤسسات.