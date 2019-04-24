الامارات | 9 مواطنات يثبتن كفاءة في إصلاح الطائرات

شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مواطنات يثبتن كفاءة في إصلاح الطائرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي في قطاع العمليات المركزية، العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، بأن المرأة الإماراتية في شرطة أبوظبي خاضت غمار المهام الصعبة، في كل المجالات والقطاعات وميادين العمل الشرطي المختلفة، واستطاعت تقديم صورة مشرفة بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من قبل القيادة الشرطية، وتشجيعهن على القيام بدورهن في تنفيذ مختلف المهام الشرطية والأمنية، جنباً إلى جنب مع الرجل، باحترافية وكفاءة، لافتاً إلى أن تسعاً من منتسبات شرطة أبوظبي أثبتن كفاءة عالية وتميزاً في أداء المهام الصعبة بقسم صيانة وإصلاح الطائرات، في إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية.

وأضاف أن المنتسبات تم توزيعهن على فروع القسم وهي: «الكهرباء والإلكترونيات»، و«المحركات»، و«الصيانة الشاملة»، و«التخطيط»، و«حظيرة الطائرات»، و«المعدات الخاصة».

وذكر أن المهندسات والفنيات هن من الكوادر النسائية المتميزة، بما يمتلكن من الثقافة والمعرفة وقوة التحمل، والرغبة في حب التعلم والإرادة والإصرار، ويحملن مؤهلات علمية متخصصة في صيانة وكهرباء وهياكل الطائرات، فيما يتم صقل مهاراتهن في دورات تخصصية بالخارج.