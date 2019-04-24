الامارات | 7 رسائل توعوية للمشاة والركاب في خط سير الترام

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 رسائل توعوية للمشاة والركاب في خط سير الترام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّهت هيئة الطرق والمواصلات سبع نصائح أو تنبيهات لأفراد الجمهور، تحميهم من وقوع الحوادث بمنطقة سير ترام دبي، أبرزها أهمية انتباههم لجملة «لا تدخل منطقة الترام» الموجودة في حرم خطوط سير الترام.

وشملت الحملة سبع رسائل موجّهة للجمهور من قائدي المركبات والمشاة ضمن خطوط سير ترام دبي، حثت الهيئة من خلالها على التقيّد بقواعد السلامة والأمان.

وقال مدير إدارة تشغيل القطارات بمؤسسة القطارات في الهيئة، محمد يوسف المظرّب، إنه يجب الانتباه إلى رسالة «توقّف.. لا تدخل منطقة الترام» التي تشير إلى ضرورة تجنّب المشاة دخول المنطقة المخصصة للترام فقط، وهي من أنظمة السلامة، ورسالة «توقف.. انظر إلى يمينك قبل العبور» التي تشير إلى احتمال قدوم الترام نحوك من اليمين.

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وتتضمن الرسائل التي سردها المظرب، رسالة «توقف.. انظر إلى يسارك قبل العبور» التي تشير إلى احتمال قدوم الترام نحوك من اليسار، و«توقف.. انظر إلى يمينك ويسارك قبل العبور»، وتعني احتمال قدوم الترام نحوك من اليمين أو اليسار فابقَ متيقظاً، و«انتبه إلى الطريق أمامك» وتشير إلى مسار الترام، وتدعوك إلى الانتباه لمرور الترام من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين، «انتظر مرور الترام القادم من جهة اليسار» وتشير إلى الانتباه لوجود مسارات للترام على يسارك، بالإضافة إلى «التزم بالإشارات الضوئية» التي تنبه إلى ضرورة التوقف عند الإشارة الحمراء، وكذلك «انتظر مرور الترام القادم من جهة اليمين» التي تشير إلى وجود مسارات للترام على يمينك، فكُن منتبهاً.

وأكّد المظرّب سعي الهيئة إلى تثقيف الجمهور من جميع شرائح المجتمع، خصوصاً مستخدمي الطريق من قائدي المركبات والمشاة، بالاستخدام الأمثل للترام، ودعوتهم إلى الالتزام بقواعد السلامة والأمان، التي وضعتها الهيئة في إطار حرصها المتواصل على تعزيز سلامة مستخدمي الطريق وتجنّب وقوع الحوادث مع الترام.

عوامل الراحة والسلامة والأمان

يعد ترام دبي أول مشروع ترام خارج أوروبا يعمل بنظام تغذية الكهرباء الأرضي على كامل الخط، من دون احتياجه إلى أسلاك هوائية لإمداده بالطاقة الكهربائية، كما يعد النظام الأول في العالم الذي يستخدم تقنية البوابات الآلية لمنصة محطة الركاب، المتزامنة مع نظام فتح وغلق أبواب القطار، وذلك لتوفير أكبر قدر من عوامل الراحة والسلامة والأمان للركاب، والحفاظ على نظام التكييف للبيئة الداخلية للمحطات والعربات من التأثيرات المناخية الخارجية.