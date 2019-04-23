رئيس جنوب السودان يزور جامع الشيخ زايد الكبير

زار فخامة الرئيس سالفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، جامع الشيخ زايد الكبير يرافقه عدد من كبار مسؤولي جنوب السودان وذلك في إطار زيارته الرسمية للدولة.

استهل فخامته، والوفد المرافق له، الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، مستذكرين إرث القائد المؤسس ونهجه الحكيم الذي أسهم في تعزيز الثقافة والتسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتجول فخامته، والوفد المرافق له يرافقهم سعادة الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية وتعرفوا من خلال أحد الأخصائيين الثقافيين في الجامع على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، والدور الكبير الذي يقوم به المركز في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

كما تعرفوا على جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه من مقتنيات فريدة وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد علاوة على تاريخ إنشاء الصرح الكبير ورسالة مؤسسه الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

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وأشاد فخامة رئيس جنوب السودان، خلال جولته في رحاب الجامع، بجهود الجامع في تعزيز قيم التسامح. وقال إنه "شعر بالسلام والتواضع" واستمع إلى شرح حول المنهجية المتبعة في خطبة الجمعة الموحدة وأبدى إعجابه بجماليات العمارة الإسلامية في الجامع وما يحويه من تصاميم هندسية فريدة.

في ختام الزيارة، أهدى سعادة مدير عام المركز فخامة رئيس جنوب السودان نسخة من كتاب "فضاءات من نور" أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير الذي يضم عدداً من اللقطات والصور الخاصة بجائزة "فضاءات من نور" للتصوير الضوئي التي ينظمها المركز سنوياً وتبرز جماليات العمارة الإسلامية في الجامع، بالإضافة إلى إهدائه نسخة من كتاب "بيوت الله" الذي يتناول تاريخ الجوامع في التاريخ الإسلامي بما فيها جامع الشيخ زايد الكبير.