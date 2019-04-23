منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة يدين الهجمات الإرهابية في سريلانكا

أدان منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة التفجيرات الإرهابية الوحشية التي استهدفت عدداً من دور العبادة والفنادق في العاصمة السريلانكية "كولومبو".

وقال بيان رسمي، صدر اليوم عن مكتب معالي الشيخ عبدالله بن بيه رئيس المنتدى، إن "المنتدى يدين هذه الجريمة النكراء بنفس القوّة التي أدان بها ما وقع قبل أسابيع من استهداف مسجد كرايست شرش بنيوزرلندا. ففي كلّ مرة، تتوالى جرائم الإرهاب الشنيعة لتؤكّد أن الإرهابيين لا يجمعهم إلا الخروج من الأديان ولا يوحّدهم إلا روح الكراهية للإنسان، فأي دين يبرّر أو عقل يُقر استهداف دور العبادة ودور الضيافة، حيث الأبرياء والمتعبّدون الآمنون".

وذكّر منتدى تعزيز السلم بأن مكانة دور العبادة، أياً كانت ديانتها، مصونة في الإسلام وحمايتها مفروضة على جميع المؤمنين، مشيراً لقوله تعالى: "ولولا دفع الله النّاس بَعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسمُ الله كثيرا".

وتوجه منتدى تعزيز السلم بأحرّ تعازيه لذوي الضحايا ولجميع الشعب السيرلانكي، داعياً جميع مكوّناته، للتشبُّث بنموذجهم الأصيل في الوئام والتعايش ورفض روح الكراهية التي تسعى هذه الأعمال الإرهابية إلى نشرها.