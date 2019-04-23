"أكسي تريدر" تعلن عن اسم الفائز في مسابقة اختيار أفضل المتداولين عبر الإنترنت في الشرق الأوسط

أعلنت "أكسي تريدر"، منصة التداول عبر الإنترنت، عن اسم الفائز في المسابقة التي أطلقتها لاختيار أفضل المتداولين عبر الإنترنت في الشرق الأوسط باستخدام منصتها المخصصة للتحليل المالي والمدعومة بالذكاء الاصطناعي "سايكويشن". وتم الإعلان عن فوز محمد عويس سيفاني بالمرتبة الأولى في المسابقة، وذلك خلال حفل أقيم مساء يوم الإثنين 22 أبريل في دار أوبرا دبي.

وتم اختيار الفائز من قبل منصة "سايكويشن" التي صنفت المتداولين على أساس 4 عوامل هي: المهارة، والمخاطرة، والسلوك، وسجل التداول طوال شهري مارس وأبريل، وبناءً على ذلك حددت أفضل المتداولين لناحية الموهبة والكفاءة في الشرق الأوسط. وسيحظى الفائز برحلة إلى لندن، متضمنة ورشة عمل لمدة 5 أيام حول التداول المؤسسي من تنظيم "أكاديمية نايتسبريدج للتداول" (المعتمدة من قبل سوق لندن للأوراق المالية). بينما كان المركزين الثاني والثالث من نصيب كل من أبديبيك بيكتيميروف وأسامة بكور على التوالي.

وفي هذه المناسبة، قال فيليبو دي روزا، الرئيس التنفيذي لمنصة "أكسي تريدر" في منطقة الشرق الأوسط: "أطلقت ’أكسي تريدر‘ هذه المسابقة لاختيار أفضل المتداولين عبر الإنترنت في الشرق الأوسط، واستعراض مزايا منصة ’سايكويشن‘ الرائدة عالمياً للتحليل المالي والمدعومة بالذكاء الاصطناعي أمام مجتمع المتدوالين عبر الإنترنت، والتي أطلقناها مؤخراً في المنطقة هنا. وشهدنا خلال الشهرين الماضيين منافسة قوية بين المتداولين، ونحن سعداء جداً للإعلان أخيراً عن اسم الفائز وهو محمد عويس سيفاني الذي حقق أداءاً مميزاً طوال فترة المسابقة".

شهدت المسابقة أيضاَ تميز مجموعة واسعة من المتداولين الذين سجلوا نقاط مرتفعة خلال تجربة التداول التي خاضوها على مدار المسابقة واستحقوا بالتالي الحصول على دعم تمويلي من صندوق الحاضنة الخاص بمنصة "أكسي تريدر" الذي يقدّم للمتداولين التوجيه والتمويل اللازمين لمساعدتهم على المضي قدماً نحو التحول إلى متداولين محترفين. وباستخدام عمليات عالية الدقة للتصنيف وتسجيل النقاط في "سايكويشن"، خصصت "أكسي تريدر" تمويلات بلغت بالمجمل 2,1 مليون درهم إماراتي (820 ألف دولار أسترالي) للمتداولين من جميع أنحاء العالم، منهم متداولون في منطقة الشرق الأوسط.

Advertisements

وسبق حفل الإعلان عن أسماء الفائزين، تنظيم "أكسي تريدر" جلسة حوار مع الإعلاميين لمناقشة تطورات قطاع التداول عبر الإنترنت، بدءاً من الفرص التي تقدمها الأسواق العالمية لمستثمري التجزئة اليوم، ووصولاً إلى كيف تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي المتداولين على الاستفادة من هذه التوجهات من خلال تحليل وتعزيز أدائهم. وشارك في الاجتماع فيليبو دي روزا، الرئيس التنفيذي لمنصة "أكسي تريدر" في منطقة الشرق الأوسط؛ وجيمس هيوز، كبير الخبراء الاستراتيجيين في السوق لدى "أكسي تريدر"؛ إلى جانب فلاديمير كروغلوف، الشريك المؤسس وكبير مسؤولي قسم التكنولوجيا لمنصة "سايكويشن"، والذين قدموا للمتداولين مجموعة من الأفكار والرؤى حول قطاع التداول عبر الإنترنت حالياً ومستقبلاً.

واستناداً إلى بيانات تم جمعها من أكثر من 120 ألف متداول حول العالم وعشرات ملايين التداولات، تقدّم المنصة للمتداولين نظام "نقاط سايكويشن"، وهي أحد الأدوات التي تمتلكها المنصة لتقييم وتوقع أداء المتداولين مستقبلاً عبر اكتساب فهم معمّق بالمهارات والمخاطر والسلوك وسجل التداول. ويساعد هذا النظام المستخدمين لتحديد نقاط قوتهم وضعفهم، مما يسمح لهم بتحديد المهارات التي يحتاجون إلى تطويرها ليصبحوا متداولين ناجحين.

وبدوره قال، محمد عويس سيفاني الفائز بلقب أفضل متداول في الشرق الأوسط: "أنا سعيد جداً بهذا الفوز وبالرحلة إلى لندن، وأشعر بفخر كبير لاختياري كأفضل متداول في الشرق الأوسط. وأود أن أتوجه بجزيل الشكر إلى ’أكسي تريدر‘ ومنصة ’سايكويشن‘ لجعل هذا الحلم حقيقة، وعلى إتاحة الفرصة أمامي لمواصلة تطوير مهاراتي في التداول عبر الإنترنت".