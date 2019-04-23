سيارة الصالون المُبدعة تظهر للمرّة الأولى في الشرق الأوسط

أعلنت شركة ’بيجو‘ (Peugeot) عن وصول سيارتها ’بيجو 508‘ الجديدة كلّياً إلى أسواق الشرق الأوسط. وتم الكشف عن هذه السيارة الصالون الأصيلة من العلامة التجارية الفرنسية العريقة ذات الرؤية المستقبلية في صالة العرض النموذجية الجديدة التي تم افتتاحها مؤخراً في ’ياس مول‘ بأبوظبي. وتتميّز ’بيجو 508‘ بكونها تغيّر قواعد اللعبة وهي متوفرة الآن للبيع في مختلف صالات عرض المنطقة* ضمن ثلاث فئات من التجهيزات، Active الأساسية التي تشكّل فئة المدخل إلى هذا الطراز، وAllure متوسّطة التجهيزات، وGT-Line الأعلى بين الفئات الثلاث.

خضع الجيل الأحدث من طراز ’بيجو 508‘ الأنيق ذات السقف المنحني للخلف لعملية إعادة تصوّر كاملة لأجل إبراز اللغة التصميمية الحادّة والمستقبلية الجديدة لدى ’بيجو‘. وهو يتميّز من الجهة الخارجية عبر تصميم جديد أكثر قوّة وتعبيراً، بينما تتضمّن المقصورة الداخلية الرائعة مواداً راقية وتقنيات متطوّرة تشمل نظام Peugeot i-Cockpit® الحصري بنسخته الأحدث.

أما المزايا البارزة الأخرى مثل السيطرة المثلى على الطريق، المحرّكات الفعّالة الجديدة والخصائص التقنية غير المعدودة فتشكّل قفزة كبيرة من ناحية الجودة والابتكار، مما يجعل من ’بيجو 508‘ الجديدة عنصراً مغيّراً لقواعد اللعبة ضمن فئة سيارات الصالون التنفيذية، وهي تشكّل تحدّياً لمجموعة من العلامات التجارية البارزة للسيارات الراقية.

حول هذا، قال سمير شرفان، نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق لدى مجموعة Groupe PSA في أفريقيا والشرق الأوسط: "منذ الظهور الدولي الأول لسيارة ’بيجو 508‘ الجديدة خلال معرض جنيف للسيارات العام الماضي، أصبحنا متحمّسين كثيراً لطرحها في أسواق الشرق الأوسط – ويمكننا القول بأن هذه السيارة ستُحدِث أثراً كبيراً ضمن فئة سيارات D. وعبر طرازنا 508، تمكّن مصمّمونا ومهندسونا من رفع المعايير من ناحية التجهيزات الراقية واستخدام المواد عالية الجودة وأحدث التقنيات المتطوّرة. وبالتالي أصبح لدينا سيارة أصيلة متميّزة عن غيرها، وهي تشكّل الآن تحدّياً حقيقياً لبعض العلامات التجارية الراقية ضمن هذه الفئة من السيارات."

وأضاف: "تعود ’بيجو‘ مجدّداً إلى الأسواق بقوّة عبر مجموعة منتجات مرغوبة وخطّة مطوَّرة لأجل زيادة حضور العلامة التجارية في الشرق الأوسط. وعلى الصعيد الدولي، فإننا نشهد نتائج قوية، حيث تمتّعت المبيعات الدولية لعلامات PSA التجارية بنمو قدره 6.8 بالمئة خلال العام 2018 مع بيع ما مجموعه 3.88 مليون مركبة جديدة حول العالم. وعبر تحقيقنا لهكذا نتائج، يمكننا تعزيز ثقة العملاء بعلامتنا التجارية أكثر. علاوة على هذا، تتميّز ’بيجو 508‘ الجديدة بكونها تجسّد طموحاتنا الأساسية المتمثّلة بأن نصبح أفضل علامة تجارية مرموقة للسيارات بشكل عام في العالم."

تصميم جريء

عبّر مصمّمو ’بيجو 508‘ الجديدة عن هدفهم بوضوح، ألا وهو الابتعاد عن الشكل التقليدي من أربعة أبواب وغطاء لصندوق الأمتعة، والاتجاه نحو تطوير تصميم يحاكي أكثر شكلاً من خمسة أبواب مع سقف منحنٍ في الجهة الخلفية. وبالتالي تم تخفيض ارتفاع السيارة مما أسهم بمنحها الخطوط الإيروديناميكية لسيارة كوبيه.

وبينما تبقى مرتبطة بشكل حقيقي مع الأجيال السابقة منها – ’بيجو‘ 504 و504 كوبيه الأيقونيتين – إلا إن ’بيجو 508‘ الجديدة تتميّز بكونها أكثر انسيابية مع مظهر جذّاب. وتتعزّز وقفة السيارة من الجهة الأمامية عبر شبك الرادياتور المميّز الذي يتألّق بنمط رقعة الشطرنج وطلاء كرومي، وهو يبرز في المنطقة الوسطية بين الأضواء الأمامية نوع LED. ويحمل هذا الشبك في وسطه شعار الأسد الخاص بعلامة ’بيجو‘ التجارية، بينما يتواجد شعار 508 على غطاء المحرّك.

تمنح الأضواء النهارية العمودية الجارية بتقنية LED شخصية خاصّة مميّزة للسيارة، وقد جرى تخفيض مستوى ارتفاع غطاء المحرّك بهدف تعزيز المظهر الديناميكي بشكل كبير تناغماً مع لغة التصميم العصرية التي تتبعها ’بيجو‘. أما خط سقف ’بيجو 508‘ الجديدة فيتميّز بانخفاضه أيضاً وانسيابه القوي – تماشياً مع لمسات التصميم السائدة بقطاع الفئة الراقية من السيارات – بينما تأتي الأضواء الخلفية محاطة بشريط أفقي باللون الأسود اللامع والذي أصبح الآن سمة سائدة في العديد من طرازات ’بيجو‘ الحديثة. وتظهر أضواء LED الخلفية ثلاثية الأبعاد المستوحاة من سيارات ’بيجو‘ النموذجية الجديدة وكأنها مثل ’مخالب الأسد‘ الملوَّنة، وهي ميّزة تصميمية ترتبط مباشرة مع علامة ’بيجو‘ التجارية.

تقنية متطوّرة جداً: PEUGEOT i-Cockpit®

تتميّز ’بيجو 508‘ من الداخل عبر التركيز على الجودة والأصالة. وتتمحور لوحة القيادة الراقية حول النسخة الأحدث من نظام Peugeot i-Cockpit® المثالي الذي أصبح الآن في جيله الثالث.

ويشتمل نظام Peugeot i-Cockpit® على:

عجلة قيادة مدمَجة

شاشة لمس عالية الدقّة HD قياس 8 – 10 بوصات

وحدة عرض رأسية (HUD) مع شاشة رقمية عالية الوضوح قياس 12.3 بوصة

وقد جرى تركيب شاشة اللمس الوسطية في موقع مناسب تماماً، وهي تتضمّن سبعة مفاتيح مشابهة لمفاتيح البيانو يتم من خلالها تشغيل الوظائف الأساسية لنظام i-Cockpit®: الراديو، مكيّف الهواء، الملاحة، ضبط وضعيات السيارة، الهاتف، انعكاس الهاتف، ونظام i-Cockpit® Amplify في فئة تجهيزات GT-Line.

يوفر نظام i-Cockpit® Amplify خياراً من بين بيئتين مختلفتين يمكن تخصيصهما بالكامل: Boost وRelax، مما يُسهِم في الارتقاء بالحواس:

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النظر: عبر تعديل كثافة الإنارة المحيطية ولون الشاشة

السمع: عبر وضعيات الموسيقى المحيطية

اللمس: عبر برامج تدليك متعدّدة النقاط بواسطة المقعد

ويمكن تخصيص وحدة عرض i-Cockpit® الرأسية بشكل كامل من خلال ست وضعيات عرض مختلفة، وهي موجودة فوق عجلة القيادة وتقدّم معلومات حول القيادة ضمن خط نظر السائق.

راحة راقية جداً وجودة من الفئة الأولى

تساهم مجموعة من العناصر في توفير بيئة ناعمة وعصرية وراقية تحيط بالركّاب كلّهم، وتتضمّن هذه العناصر الخيارات وجودة المواد المستخدَمة في التجهيزات والكسوات – مثل جلد Nappa الفاخر – والانتباه الدقيق للتفاصيل فيما يتعلّق باللمسات النهائية داخل سيارة ’بيجو 508‘. ويشكّل التنظيم الدقيق لكيفية استخدام جميع هذه المكوّنات تعبيراً حقيقياً عن مزايا سيارات الصالون الفخمة.

أما المقاعد الحاصلة على مصادقة AGR، فقد تم تصميمها بشكل يتلاءم مع طبيعة جسم الإنسان، وهي تتضمّن مجموعة من الوضعيات الكهربائية لأجل تعديل المساحة المتوفرة للأرجل، الارتفاع، انحناء المقعد والدعم لأسفل الظهر. ويتوفر المقعدان الأماميان اختيارياً مع نظام تدليك هوائي ثماني الجيوب، مع اشتماله على خمسة برامج تدليك مختلفة.

كما تتوفر الكثير من المساحة التخزينية في السيارة – ما يصل إلى 32 ليتراً – موزَّعة في مختلف أرجاء مقصورة الركّاب، بالإضافة إلى العديد من المنافذ لشحن الأجهزة المحمولة. كما توجد فتحة سقف بانورامية كبيرة بحيث تتيح دخول الكثير من النور إلى المقصورة، بينما يولّد النظام الصوتي الراقي من نوع Focal® تجربة سمعية مثالية داخل السيارة.

مجموعة مثيرة من التجهيزات وأنظمة المساعدة بالقيادة

توفر ’بيجو 508‘ الجديدة باقة واسعة من أنظمة المساعدة بالقيادة من الجيل الأحدث:

المساعدة في تثبيت المسار ضمن نظام التحكّم المتكيّف بالسرعة – الاستخدام الأول من نوعه ضمن مجموعة سيارات ’بيجو‘

الجيل الأحدث من نظام الكبح الفعّال للسلامة

المساعدة في الحفاظ على المسار

التحذير لزيادة انتباه السائق

المساعدة في التحكّم بشعاع الضوء العالي

التعرّف على حدود السرعة

التعرّف المعزَّز على الإشارات المرورية

نظام المراقبة الفعّال للنقطة العمياء

نظام Visiopark 2 (مراقبة بنطاق 360 درجة)

تجربة قيادة معزَّزة

تلتزم سيارة ’بيجو 508‘ الجديدة بالأسس التي يقوم عليها هذا الطراز، بينما تستفيد من التقنيات والتجربة الديناميكية التي طوّرتها مجموعة Groupe PSA مما يضمن التمتّع بتجربة قيادة حسّية وأداء مثير فعلاً.

وتضم ’بيجو 508‘ الجديدة محرّك PureTech بشاحن توربيني يتصل مع نظام نقل حركة EAT6 أوتوماتيكي من ست سرعات يشمل مقبض تبديل سرعات كهربائي مع تحكّم بلمسة واحدة، بالإضافة إلى وجود عجلة قيادة كهربائية، مما يضمن التوازن المثالي بين السيطرة الناعمة والثابتة في كافة ظروف القيادة.

صناعة فرنسية

يتم إنتاج سيارة ’بيجو 508‘ الجديدة في مصنع ميلوز في فرنسا، بينما توفر لها المصانع الفرنسية الموجودة في تريمي ودوفران أنظمة توليد الحركة. ونتيجة لهذا، تحمل هذه السيارة شهادة ‘Origine France Garantie’ التي تؤكّد على إنها مصنَّعة في فرنسا.

وقد أصبحت ’بيجو 508‘ الجديدة متوفرة الآن للبيع في صالات العرض بسعر يبدأ من 24,600 دولار أمريكي للطراز الأساسي، ويرتفع السعر ليصل إلى 35,500 دولار أمريكي لطراز GT-Line الأعلى ضمن المجموعة.

ملاحظة للمحرّرين