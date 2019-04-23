كوزمسيرج تعتزم إطلاق مستشفى حديث وتعد بتقديم الأفضل في عالم جراحات التجميل

، ("ايتوس واير"): أعلنت كوزمسيرج، إحدى أبرز العلامات التجارية الموثوقة في مجال جراحات التجميل، بأنها ستطلق قريباً مستشفى جراحات تجميلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحتوي على تجهيزات حديثة وتقنيات تُستخدم لأول مرة في المنطقة.

وتبلغ تكلفة المستشفى نحو 40 مليون درهم، ويهدف إلى تلبية الطلب المتزايد في الدولة، وتعزيز السياحة الطبية في المنطقة. ويقع المستشفى قرب برج العرب ومن المتوقع أن يفتح أبوابه في شهر مايو المقبل.

وقال براسانث مانغات، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية: "يسرنا أن نشهد توسع كوزمسيرج مع افتتاح المستشفى الجديد. وتتكامل هذه العلامة التجارية تماماً مع استراتيجية "إن إم سي" للرعاية الصحية، ونحن على ثقة بأن مستوى الخدمات، والخبرة، والتجهيزات، والتكنولوجيا في هذا المستشفى يضاهي إن لم يفوق المستويات الراهنة المقدمة في عيادات مماثلة بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا".

وأضاف: "نهدف إلى توفير الرعاية الشاملة عبر مجموعة كاملة من خدمات التجميل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتُعتبر "إن إم سي" للرعاية الصحية أكبر مزود خدمات رعاية صحية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

ومن المرتقب أن يمثل مستشفى كوزمسيرج ذات الطراز العالمي الخيار الأول للمواطنين والمقيمين والسياح في دولة الإمارات نظراً لاستخدام أحدث التجهيزات والتقنيات، واحتوائه على غرفتي عمليات، وغرفاً لكبار الشخصيات، وقسماً للطوارئ، وصيدلية. ومع مواصلة نجوم هوليود صياغة معايير الجمال والثقة، تأمل كوزمسيرج في مواكبة أحدث اتجاهات جراحات الجمال بالعالم، وضمان تقديم معايير استثنائية لرعاية ما قبل العمليات الجراحية وما بعدها.

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وتُقدم كوزمسيرج نخبة من أشهر الجراحين وكادراً يضم أكثر من 100 عامل مؤهلين تأهيلاً عالياً، يحرصون على سلامة المرضى وسرية العمل على الدوام، وقد تلقوا تدريبات على الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الطبية الدولية.

ويتميز المستشفى بالتصميم العصري الرحب والجديد كلياً، ويحتوي على مقهى راقي لتلبية احتياجات المرضى وضيوفهم. ويمتد المستشفى على مساحة 2,944 متراً مربعاً، ويحتوي على خدمات لمرضى العيادات الخارجية والمقيمين، ومناطق واسعة لوقوف السيارات.

وتُتاح للمرضى علاجات وخدمات مثل الجراحة التجميلية، وعلاج الأمراض الجلدية، والخدمات الجمالية، ونحت وتشكيل الجسم، فضلاً عن العلاجات التشخيصية مثل الأشعة، وعلم الأمراض، ووحدة العناية المركزة، والصيدلية. ويهدف المستشفى عند افتتاحه إلى استضافة المؤتمرات والفعاليات بقيادة أطباء متخصصين من أرجاء المنطقة كافة.

ونجحت كوزمسيرج في إحداث فارق في حياة أكثر من مليون شخص بفضل فلسفتها التي تركز على تجربة المريض، والتميز، والخبرة، ويُسهم إطلاق المستشفى الجديد في ضمان مواصلة إثراء حياة الناس.

وتدير كوزمسيرج في الوقت الراهن سلسلة من عيادات التجميل تُقدم أكثر من 60 علاجاً تجميلياً لمختلف مناطق الجسم عبر 14 مركزاً تتوزع في أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي.