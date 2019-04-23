فرقة الخابورة للمسرح والفنون تنظم ورشة في إعداد الممثل

الخابورة - جمعة بن طالب الشكيلي تنظم فرقة الخابورة للمسرح والفنون التابعة لنادي الخابورة الرياضي ورشة في إعداد الممثل يوم الجمعة ٢٦ من أبريل الحالي على مسرح النادي والتي ستنطلق في تمام ٢ ظهرًا وحتى ٨ مساء.

الورشة ستكون من تقديم الفنان زاهر بن خميس السلامي عضو في فرقة الرستاق المسرحية، حيث ستشتمل الورشة على عدة محاور وهي التعريف بالممثل وما هي أساسيات الممثل في التمثيل وماذا يعتبر الممثل في المسرح وبعض التمارين الأساسية للممثل في التسخين والتجهز للعرض المسرحي.

وعن هذه الورشة يقول الممثل زاهر السلامي: المسرح عطاءٌ لا ينتهي سأقدمه بكل حب واعتزاز للآخرين من خلال تجربةٍ متواضعة في هذا العالم المدّعو بالمسرح.

وأضاف قائلًا: للمسرح حدود تراه بأم عينك لكنك لا تريد الوصول إليه وينتهي شغفك، للمسرح لا حدود تجعل منك تحب التحدي لاكتشافها، سنفتح باباً لحصة تدريبية في مجال التمثيل كي نتعلم من بعضنا البعض فأنا واحدٌ منهم إخواني المتدربين في هذه الورشة المتواضعة فأنا أريد أن أتعلم منكم فأهلاً بالجميع ونسأل الله أن تكون محصلتنا ممتلئة بالمعرفة والاستفادة.

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