الامارات | محمد بن راشد يستقبل رئيس جنوب السودان

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يستقبل رئيس جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مساء اليوم، في دبي فخامة سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان الذي يزور الدولة حالياً.
ورحب سموه بالرئيس الضيف، وتجاذب معه، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أطراف الحديث حول سبل توسيع أطر التعاون بين دولة الإمارات، وجمهورة جنوب السودان، بما يعود بالخير على شعبيهما الصديقين.
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