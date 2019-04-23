الامارات | 4 خطوات لتقديم تظلم على نتائج طلبات الدعم الاجتماعي.. تعرف إليها

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات لتقديم تظلم على نتائج طلبات الدعم الاجتماعي.. تعرف إليها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، 4 خطوات لتقديم تظلم على طلبات الدعم الاجتماعي المرفوضة، وذلك خلال 15 يوم عمل من إبلاغ مقدم الطلب بنتيجة طلبه، مشددة على أن جميع الطلبات تخضع إلى عملية تحقق ومراجعة من قبل البرنامج، لمعرفة مدى انطباق الشروط على طالب الدعم وعلى أسرته ومن ثم إصدار القرار المناسب.

ويعد برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، برنامجاً حكومياً أطلقته حكومة أبوظبي مطلع يناير 2019 لتقديم الدعم المالي للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في الإمارة، ويهدف إلى تدريب أفرادها القادرين على العمل بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية لتسهيل حصولهم على فرص عمل تتوافق مع إمكانياتهم وقدراتهم.

وتضمنت الخطوات التي حددتها الهيئة، ضمن آليه الاعتراض على النتائج.

1- الدخول إلى الحساب الخاص بمقدم الطلب في الموقع الإلكتروني للبرنامج

2- الضغط على أيقونة "المتابعة" بعد قراءة الشروط المتعلقة بتقديم طلب التظلم.

3- إرفاق كشف حساب بنكي لمدة ستة أشهر وشهادة راتب لكل فرد من أفراد الأسرة يتراوح عمره ما بين 18 و60 عاماً.

4- وضع إشارة على المربع المخصص في حال كان أحد أفراد الأسرة بلغ السن القانونية (18 واكثر) للعمل ولا يعمل أو يمتلك حساباً مصرفياً.

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وأكدت الهيئة أن برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي ينظر إلى إجمالي الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة بدون حساب أي استقطاعات، وبالتالي فإنه لا يشمل المتعثرين ماليا نتيجة تراكم الديون، مشيرة إلى أن البرنامج موجه إلى الأسر الموُاطنة ذات الدخل المحدود في إمارة أبوظبي، وتحمل خلاصة قيد صادرة عنها، والتي يتم تحديدها بناء على خط الدعم الذي سبق وتم تحديده حددت بناءً على دراسات معيارية لإنفاق الأسر في إمارة أبوظبي، ويعتمد على عدد أفراد الأسرة وأعمارهم، ويمكن لجميع المتقدمين معرفة خط الدعم الخاص بهم من خلال استخدام حاسبة الدعم المتاحة على موقع البرنامج.

وكنت الهيئة قد بدأت إعلام المتقدمين لبرنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي بنتائج تقييم طلباتهم، وعلى مراحل منذ من مطلع الشهر الجاري، حتى منتصف مايو المقبل وبحسب تواريخ تقديم الطلبات سواء لمن انطبقت عليهم شروط ومعايير البرنامج أو من لم تنطبق عليهم.

وأكد مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، المهندس حمد علي الظاهري، حرص الهيئة على استكمال إجراءات صرف الدفعات للطلبات التي استوفت شروط ومعايير البرنامج وفقا للسياسات المعتمدة، حيث يتم التواصل مع المستفيدين لإعلامهم بانطباق الشروط والمعايير عليهم و بناء عليه يتم صرف الدفعات وبأثر رجعي إلى يناير 2019، مشيراً أن البرنامج متواصل ومستمر باستقبال الطلبات للمراحل التالية، بما يحقق الغاية والهدف منه في تحقيق الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي للأسر المستفيدة من البرنامج تماشياً مع الرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة.