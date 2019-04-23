"الأرصاد" يحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموج في الخليج العربي

ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي بأخذ الحيطة والحذر نظراً لاستمرار الرياح الشمالية الغربية النشطة إلى قوية السرعة أحياناً والتي تصل سرعتها إلى 60 كيلو متر في الساعة والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي.

وأضاف المركز، في بيان له اليوم، أن ارتفاع الموج يتراوح بين 6 إلى 8 وقد يصل إلى 10 أقدام في العمق، وذلك حتى الساعة الرابعة من عصر اليوم.

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