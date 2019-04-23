لجنة مؤقتة تناقش سياسة «شؤون الوطني الاتحادي»

دبي (الاتحاد) اعتمدت اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة مروان أحمد بن غليطة رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة في مناقشة الموضوع. وتناقش اللجنة الموضوع ضمن ثلاثة محاور، وهي: استراتيجية الوزارة في شأن تعزيز فعالية التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية، ونشر الوعي بدور المجلس الوطني الاتحادي وطبيعة عمله.

وقال مروان أحمد بن غليطة: «إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها بنود خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ضمن محاور الموضوع، حيث تم اعتماد الخطة من قبل أعضاء اللجنة، وتشمل الخطة الاطلاع على العديد من الدراسات والتقارير المتعلقة بالموضوع التي تم إعدادها من قبل الأمانة العامة للمجلس».

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