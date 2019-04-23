محمد بن راشد ومحمد بن زايد: تعزيز دور الشباب في التعريف بقيم الإمارات الأصيلة

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر البحر المشاركين في «ملتقى شباب الإمارات العالمي» في لندن، ترافقهم معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب.

وتبادل سموهما مع المشاركين في الملتقى الأحاديث حول أهمية مثل هذه الملتقيات والمبادرات التي تعد منصة معرفية لشباب الإمارات ورافداً فكرياً يعزز وعيهم وفهمهم لمختلف القضايا، بجانب الإسهام في نقل الصورة الحضارية لمجتمع الإمارات إلى شعوب العالم.

وقال سموهما: إن قيادة الدولة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تسعى إلى تعزيز دور الشباب في التعريف بقيم دولة الإمارات الأصيلة وثقافتها الزاخرة وتجربتها الإنسانية الحضارية في التسامح والتعايش وبناء الإنسان إضافة إلى مد جسور التواصل الإنساني والمعرفي والعلمي بين شباب الإمارات ونظرائهم في مختلف دول العالم.

وأكد سموهما أهمية الاستثمار في شباب الوطن المبتعثين للدراسة في الخارج كونهم سفراء للقيم الإماراتية ورسالتها الإنسانية العالمية في التسامح والتعاون والتعايش بجانب ضرورة إشراكهم في المبادرات الوطنية وبناء قدراتهم ليكونوا ركائز التقدم إلى المستقبل المنشود لوطنهم وأجياله.

من جانبهم، أعرب المشاركون في الملتقى عن شكرهم وتقديرهم للدعم الذي يحظى به شباب الإمارات من قيادة الدولة، مثمنين هذا الاهتمام لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإعداد وتمكين الشباب وتوفير فرص المشاركة الفاعلة في خدمة بلدهم وإعلاء شأنها ومكانتها ونقل الوجه الحضاري لمجتمعهم إلى شعوب العالم.

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

يذكر أن «ملتقى شباب الإمارات العالمي» في لندن والذي نظمته المؤسسة الاتحادية للشباب يستهدف طلبة الإمارات المبتعثين فيما يعد أولى فعاليات «المبادرة العالمية لشباب الإمارات» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة اليوم العالمي للشباب وذلك بهدف تفعيل دورهم عالمياً في تعزيز مكانة دولة الإمارات والتعريف بقيمها الأصيلة وإعداد جيل واع وملم بالقضايا والتوجهات العالمية.

واستضاف الملتقى عدداً من الجلسات وورش العمل التي تهدف لصقل مهارات الشباب وتنمية مواهبهم ومعارفهم في شتى العلوم، وشارك فيه حوالي 20 من الوزراء والمسؤولين في دولة الإمارات والخبراء بهدف إثراء معارف شباب الإمارات المبتعثين في المملكة المتحدة وتعريفهم بمسؤولية تمثيل الدولة، إضافة إلى الأجندة الوطنية والتوجهات العالمية لحكومة دولة الإمارات.