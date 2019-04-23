مواطنون: المراقبة والمحاسبة تحسنان الجودة

محمد الأمين (أبوظبي)

عكست الصورة التي نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أمس، عبر «تويتر» عن مستوى الخدمات في بريد الإمارات، ملاحظات عملاء المؤسسات الحكومية، خاصة التي تحصل رسومها مسبقاً مثل «بريد الإمارات».

وأكد عدد ممن التقتهم «الاتحاد» أن التغريدة بينت سعي القيادة الرشيدة إلى تقديم خدمات بمستويات عالية من الجودة لإسعاد المتعاملين، من خلال الرقابة المستمرة لتحسين جودة الخدمات وتقديمها بسبل أحدث وأكثر ذكاءً، وتقليل التعقيد في قطاع الخدمات العامة، وتبسيط الإدارة، وتحقيق مكاسب كبيرة في إنتاجية الإدارة العامة، للحصول على قطاع عام أكثر اتساقاً وكفاءة.

وقال المهندس سعود النعيمي، إن الدوائر الحكومية عليها أن تسعى لتطوير خدماتها، وأن تستشعر المراقبة والمحاسبة، وأضاف: أن «بريد الإمارات» مؤسسة خدمية يرتبط بها الجميع، وتقوم بخدمات بعضها يتطلب حضور صاحب الشحنة المرسلة، لذلك يجب أن تكون مثالاً في المرونة والإبداع في ابتكار وسائل تسرع من وتيرة العمل، وتمكن العملاء بجميع فئاتهم من تحقيق مصالحهم، بيسر وسعادة.

واقترح أن يستمر «بريد الإمارات» في تقديم خدامته 24 ساعة وفي أيام العطل الرسمية، وبذلك يقضي على تأخر المعاملات أو تكدس للعملاء، وشدد على أن تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بدت إجراءً استباقياً لإلزام جميع المؤسسات العامة بتقديم خدمات عالية الجودة ورفض أي خدمة بمستوى لا يليق بالإمارات.

من جهته، قال المواطن محمد على الخوار، إنه يتردد على «بريد أبوظبي» بشكل مستمر، وشهد مكتب البريد أمس تغيراً عقب تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فقد لاحظت سرعة في المعاملات، وغياب الطوابير وكثرة العملاء.

وذكر أن الرقابة على الدوائر الحكومية، ونشر التقارير الخاصة بمستوى خدماتها، من شأنه أن يغير ويسرع ويطور عمل هذه المؤسسات، لافتاً إلى أننا نشهد دعوة للمؤسسات الحكومية لتقديم أفضل الاستراتيجيات الخاصة بالعمل على تحقيق الرضا التام عن الخدمات المقدمة وتحسين مستواها، من خلال الإبداع والابتكار في كيفية إسعاد الناس وعبر التطوير الأمثل للخدمات المقدمة للجمهور من مختلف شرائح المجتمع.

بدوره، قال المواطن عبد العزيز عبد السلام، إن «بريد الإمارات» تحديداً عليه تطوير خدماته مقابل الرسوم التي يتم تحصليها مسبقاً، مضيفاً: جئت لتسلم بطاقة تدريب على السياقة، بعد أن تأخرت كثيراً ولم أجدها؛ فزعموا أنهم اتصلوا بي 3 مرات، علماً بأن هذا الاتصال لم يرد إلى مطلقاً.

وأشار إلى أن الرقابة من شأنها تعزيز الاستخدام الأكفأ للموارد وتحسين جودة الخدمات العامة، لمصلحة المتعاملين، وتحرير الخدمات من العمليات غير الفعالة، بإنجازات إدارة عامة أفضل أداء، وخدمات قطاع عام أقل تعقيداً.