توصية برلمانية بضرورة تطوير خدمات «بريد الإمارات»

ناصر الجابري (أبوظبي)

تنتهي اللجنة المؤقتة لمناقشة سياسة مجموعة بريد الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي قريباً من توصياتها في الموضوع، تمهيداً لمناقشته في إحدى جلسات المجلس خلال شهر مايو المقبل، حيث سيتم بعدها رفع التوصيات المعتمدة إلى مجلس الوزراء.

وأكد حمد الرحومي، رئيس اللجنة، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن إحدى التوصيات، تتمثل في ضرورة قيام البريد باستشراف المستقبل وتطوير الخدمات المقدمة، حيث لاحظت اللجنة فقدان البريد أهميته عن السابق نظراً لتأخر منظومة العمل والذي أدى إلى حصول بقية الشركات الأخرى بأخذ الحصة الأكبر من السوق، بما فيها الجهات والأفراد.

وبين أن اللجنة ستقدم ضمن توصياتها، أهمية أن يكون البريد هو عنوان المنزل أو الشركة، بحيث يتم إيصال الرسائل إلى المستخدمين دون تكبد عناء الوقوف في طوابير طويلة أو الذهاب إلى مقر البريد للحصول على الرسائل الواردة، الأمر المطبق في الكثير من دول العالم، حيث أصبحت الرسائل تصل بصورة دورية دون مشقة الذهاب إليها أو دفع رسوم طائلة لذلك.

وأشار إلى أن اللجنة بدأت منذ نحو 3 أشهر مناقشة الموضوع، وتعمل ضمن محاور رئيسة عدة، تشمل سياسة التوطين وإدارة الموارد البشرية، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، إضافة إلى إدارة الاستثمار في المجموعة، حيث سيتعمق التقرير النهائي في التفاصيل كافة الخاصة بالمجموعة، سواء المتعلقة بالجمهور أو بالنظم المعمول بها داخلياً.

ولفت إلى أن التقرير يرصد تباطؤ المجموعة في إحداث التطور السريع بمنظومة العمل، بحيث أصبح البريد متأخراً في الخدمات التي تتم مقارنة بغيره من الشركات العاملة بالقطاع والتي أصبحت تشكل خياراً جاذباً نظراً لسهولة التعامل معها وإمكانية الاستخدام الإلكتروني للخدمات والتي أدت إلى وجود التزاحم الذي لا يليق بدولة الإمارات التي تسعى لريادة مؤشرات التنافسية.

من جهته، أكد محمد سالم بن كردوس العامري، عضو المجلس، أن نهج القيادة الرشيدة في إدارة مؤسسات الدولة، نهج يتسم بالأسلوب الحضاري والراقي والواقعي للوصول لأرقى مستوى في خدمة المواطن والمقيم، حيث نحظى في دولة الإمارات بقيادة فذة ونادرة تتصف بالسياسة الحكيمة وبالرؤية الثاقبة التي أوصلت الدولة لأن تكون رائدة عالمياً في مختلف مؤشرات التنافسية.

وأضاف: وجود منهجية المتسوق السري في المؤسسات الحكومية له العديد من الآثار الإيجابية، من أبرزها أن المتسوق يمثل العين العاملة في ميدان العمل والتي ترصد وتراقب وتتابع لأجل الرقابة على المستوى المقدم من الخدمات وقياس مستوى الرضا ورد فعل المتعاملين على منظومة العمل، ومعرفة قدرة الجهات على إنجاز مستهدفاتها الاستراتيجية خلال الفترات الزمنية المحددة.

وأشار العامري إلى أن هذه المنهجية تمثل رقيباً على هذه المؤسسات، تجسيداً لحرص القيادة على أن تتوازى المبالغ المصروفة لتنظيم وهيكلة هذه الجهات مع المخرجات المقدمة للجمهور، خاصة مع مبادئ إسعاد المتعاملين، والتوجه نحو الوصول لأعلى مستويات الرضا العالمية، وهو ما يتطلب وجود مسؤولين متابعين دائماً لاستطلاعات الرأي واقتراحات المراجعين والعملاء.

من جهته، قال خلفان عبدالله بن يوخه، عضو المجلس: تؤكد التغريدات أن القيادة الرشيدة حريصة على متابعة منظومة العمل الخدمية ومعرفة جوانب التقصير إن حدثت، كما هي رسالة واضحة بأن دولة الإمارات لا ترضى إلا بمنظومة عالمية من الخدمات المقدمة، بحيث يتم توفير المقومات كافة التي تضمن تحقيق المتعامل لأعلى مستويات السعادة والرضا.

وأضاف: إن الهفوات التي رصدت من الضروري العمل على تصحيحها، خاصة أن الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً في مدى تكاملية العلاقة بين المتعامل والجهة مقدمة الخدمة، حيث يوجد نظام تصنيف جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى الجوائز الدورية والسنوية التي يتم خلالها إبراز الجهات الحكومية الفاعلة والمنجزة باستمرار.

من ناحيته، قال سالم النار الشحي، عضو المجلس: إن قيادتنا الرشيدة توجه دوماً بأهمية توفير كافة متطلبات العملاء، والتعامل معهم بهدف معالجة قضاياهم المختلفة والوصول لأرقى الخدمات وأجودها؛ لذلك تحرص القيادة على إطلاق المبادرات المحفزة للتنافسية التي تجعل من الدولة ضمن الدول التي تعمل لأن تصل للمراكز الأولى في مختلف المؤشرات والتقارير الدولية.

وأضاف: وجود المتسوق السري يدلل على المتابعة الميدانية على أرض الواقع لمختلف الجهات العاملة في القطاع الخدمي، الأمر الذي يضمن التقييم والتقويم لكافة الجوانب التي تحتاج إلى تعزيز في منظومة تقديم الخدمات، لتحقيق الهدف وهو تعزيز قيمة الإنسان وإرضاءه بالخدمات المقدمة وسط بيئة ابتكارية وسعيدة.

وأشار إلى أن المتسوق السري هو مقيّم وناقل للصورة الواقعية، ويمنح الفرصة للمسؤولين لإمكانية إيجاد جوانب تنموية لمختلف الجهات الحكومية.