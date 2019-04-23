هيئات وجهات رسمية تتجاوب مع شكاوى المغردين

دبي (الاتحاد)

رصدت «الاتحاد» تجاوباً سريعاً من جانب الجهات الرسمية مع شكاوى المغردين، ضمن الردود على تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تجاوب عدد من الجهات الرسمية بشكل سريع مع شكاوى المغردين الذين تقدموا فيها عبر الموقع الرسمي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومنها تجاوب اتصالات مع شكوى تقدم بها المغرد «حمدان» تتلخص في بطء خدمة الإنترنت في منزله وانقطاعها بشكل مستمر وعدم تجاوب موظفي اتصالات مع شكواه، حيث قام الموقع الرسمي للاتصالات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالرد السريع ومناشدته بتزويدهم بتفاصيل حساب خدمته على حسابهم الخاص باتصالات حتى يتمكنوا من مساعدته، كما قامت «حماية المستهلك» بدبي بالرد على شكاوى المغرد «البيرق» بشأن تقصير الجهات المشرفة على شركات القطاع الخاص، حيث لا يزال ينتظر رد شركة «هوليدي مي» للمبالغ المالية التي تم استقطاعها ظلما من حسابه البنكي بداية عام 2017، حيث رد الموقع الرسمي لحماية المستهلك بدبي بضرورة التواصل على حسابها الخاص، بهدف معرفة التفاصيل بشكل أكبر حتى تتمكن من خدمته بشكل أفضل.

وتجاوبت هيئة تنظيم الاتصالات مع شكوى تقدم بها المغرد «محمد» حول تغريمه من قبل شركة «دو» على إلغاء حساب خدمته بمبلغ 550 درهماً، رغم تأكيدات إحدى موظفات الشركة عدم تغريمه، حيث قامت «الهيئة» بالتجاوب السريع مطالبة إياه برفع شكوى عبر موقعها الإلكتروني http:/‏‏/‏‏tra.gov.ae أو إرسال رقم التواصل على حسابها الخاص، ليقوم فريقهم بمساعدته، بالإضافة إلى تجاوب هيئة كهرباء ومياه دبي مع شكوى المغرد «علي الكتبي» التي تلخصت في تأخر «الهيئة» بتركيب «كيبل الكهرباء» لمنزله، حيث تقدم بالخدمة منذ ثلاثة أشهر، ولكن دون أن يجد رداً، وتجاوب الموقع الرسمي لـ«الهيئة» عبر «تويتر» على الفور مع شكواه وطالبه بضرورة تزويده برقم حساب خدمة «الكيبل» ورقم هاتفه بهدف التواصل معه.