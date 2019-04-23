خبراء: «المتسوق السري» تعزز مستوى خدمة العملاء

أحمد عبد العزيز (أبوظبي)

أكد خبراء ومديرو خدمات العملاء أن مبادرة «المتسوق السري» من الخطوات المهمة التي ابتكرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للارتقاء بالأداء الحكومي وخدمة المتعاملين في قطاعات عدة، وبالفعل أدت إلى حدوث قفزة في تحسين الخدمات المقدمة للجمهور على مدار العقد الماضي، ما جعل دولة الإمارات بين دول العالم المتقدم الذي يتميز بتقديم خدمات حكومية متميزة.

وأكدت فاطمة الشريقي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، أهمية القيام بالتحسين والتطوير للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، من خلال القنوات المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم خدمات حكومية رائدة ومتميزة، لافتة إلى أن مؤشرات الأداء لعام 2018 شهدت تطوراً ملحوظاً في مستوى الخدمات بشكل عام، وذلك نتاج خطط التطوير التي ينتهجها الصندوق.

وقال سالم علي المطروشي الخبير القانوني: «إن (المتسوق السري) مبادرة مهمة جداً، باعتبارها إحدى سبل متابعة القيادة الرشيدة لواقع الخدمات المقدمة للجمهور بشكل مباشر من دون تهويل أو تهوين، الأمر الذي يساهم في تطوير الخدمات بشكل مباشر، وأيضاً يحث المسؤولين على تقديم الخدمات بالشكل الذي يدفع إلى التميز وإسعاد المتعاملين».

وأضاف المطروشي أن السبب في عدم وصول الجهات لمستوى الخدمات المطلوب يرجع إلى أنه لا يزال البعض يعمل بالطريقة التقليدية، ولا يواكب المتغيرات التي تشهدها الدولة على الرغم من الرؤية التي تبنتها القيادة الرشيدة في الابتكار وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور وتحسينها.