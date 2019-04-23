الشارقة ( الاتحاد) استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس في دارة الدكتور سلطان القاسمي وفداً بيئياً من سلطنة عمان يرافقهم الدكتور خالد بن سعيد الجرادي سفير سلطنة عمان لدى الدولة.

وتبادل سموه والوفد العماني الحديث في الشأن البيئي وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي للبيئات المختلفة في المنطقة من خلال المبادرات والبرامج التوعوية التي تؤكد دور المجتمع الهام في المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية ووضع التشريعات الملائمة لحماية المناطق البيئية الحيوية.

وتطرق اللقاء إلى الجوانب التاريخية العريقة لسلطنة عمان والعلاقة الوطيدة المتأصلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بالإضافة إلى جهود صاحب السمو حاكم الشارقة في جمع الكثير من الوثائق والمخطوطات التاريخية لسلطنة عمان وحرصه على توثيقها ضمن أعماله التاريخية.

وتجول سموه والوفد الزائر في أروقة الدارة، حيث اطلع الوفد على أبرز ما تضمه الدارة من محتويات تاريخية ووثائق ومخطوطات هامة حول التاريخ العربي وتاريخ الخليج بالإضافة إلى قاعات الأوسمة والهدايا التذكارية التي تلقاها صاحب السمو حاكم الشارقة من مختلف رؤساء الدول والمنظمات والجامعات العالمية.

وأشاد الوفد بجهود صاحب السمو حاكم الشارقة في مختلف الشؤون الثقافية والتاريخية والبيئية، والتي انعكست على دور الشارقة المهم في المشهد الثقافي العربي والعالمي، وحضر اللقاء كل من الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، وهنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاكم الشارقة يبحث مع وفد عماني سبل الحفاظ على البيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.