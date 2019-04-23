القبيسي تؤكد أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية مع اليابان

أبوظبي ( الاتحاد) استقبلت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي، سعادة اكيهيكو ناكاجيما سفير اليابان لدى الدولة.

وفي بداية اللقاء رحبت معالي الدكتورة القبيسي بسعادة السفير الياباني، الذي تسلم مهام عمله لدى الدولة في شهر فبراير الماضي، متمنية له طيب الإقامة والتوفيق في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات واليابان. حضر اللقاء أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تشهد نمواً مطرداً على مختلف الصعد، وكذلك التأكيد على أهمية تنسيق المواقف خلال المشاركة في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي، فيما يخص القضايا التي تشكل أولوية واهتمام لدى البلدين ليتم حشد الدعم والتأييد لها خلال طرحها ومناقشتها في هذا المحفل البرلماني المهم على المستوى العالمي. والتأكيد أيضاً على أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بين البلدين بما يعكس تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين وما صلت له من تطور متنام على مختلف الصعد.

من جهته أكد اكيهيكو ناكاجيما سفير اليابان لدى الدولة اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات واليابان، مثمنا دور دولة الإمارات في مكافحة الإرهاب والتطرف وجهودها في مجالات العمل الإنساني والتنموي على المستوى العالمي.

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