«الشؤون الاستراتيجية» يناقش سياسة تنمية أموال الوقف بدبي

دبي (وام)

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي والذي عقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس.

وناقش المجلس خلال الاجتماع سياسة تنمية أموال الوقف والقصر في إمارة دبي والتي قدمتها مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، مع تحليل للوضع الحالي وفرص التحسينات المطلوبة لمواكبة أفضل الممارسات بما يحقق المقاصد الشرعية، ورؤية المؤسسة في إدارة وتنمية الوقف والاستثمارات بكفاءة وفعالية عالية.

واستعرضت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر وضع الأصول المدارة فيها خلال المرحلة الماضية، كما قدمت نبذة عن توزيع أصولها واستثماراتها، وتقييمها لسياسة الاستثمار السابقة.

وعرضت المؤسسة منهجية تطوير سياسة الاستثمار والتي استندت إلى 5 مكونات رئيسة هي حوكمة سياسة الاستثمار واختبار الاستثمارات وإداراتها وتوزيع الأصول ومراقبة الاستثمارات وتقارير الأداء والتخارج وضوابط اختيار الطرف الثالث، حيث تنطوي المنهجية على تحديد أهداف محفظة الوقف ومحفظة القصر إضافة إلى المحفظة الخاصة بالمؤسسة، يلي ذلك تحديد مستوى المخاطرة لمحفظة كل من الوقف والقصر والمؤسسة، ثم تحديد الأسواق الرئيسة من ناحية القطاع والتعرض الجغرافي، وتوزيع الأصول مع الأخذ بالاعتبار العوائد المتوقعة والتقلبات، كما استعرضت المؤسسة أهم الأصول الاستثمارية وتوزيع فئات الأصول.

وناقش المجلس خلال الاجتماع خطة الإمارة لتقليل إنتاج النفايات والتي تهدف إلى تحسين أداء الإمارة في مجال إدارة النفايات من خلال توفير أفضل الممارسات والخدمات الفعالة من حيث التكلفة لإدارة النفايات والحد من توليدها وتعزيز إعادة التدوير والاستخدام.