«العدل»: «محاكمات أون لاين» ووكيل نيابة «روبوت»

ناصر الجابري (أبوظبي)

أطلقت وزارة العدل والنيابة العامة الاتحادية، مجموعة من المبادرات الهادفة إلى إدراج مفهوم الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل القضائي بالدولة، حيث تشهد المرحلة الحالية من العمل وفقاً للخطة الاستراتيجية إنجاز عدد من التقنيات الحديثة والمتقدمة للارتقاء بالخدمات، بما يسهم في مواجهة التحديات والوصول لأفضل النتائج في مختلف ميادين العمل العدلي.

وتعد مبادرة «الخارطة الجرمية الذكية»، إحدى المبادرات التي تأتي انطلاقاً من أهمية إدراج مفاهيم الابتكار والذكاء الاصطناعي ضمن منظومة العمل، حيث تقوم بتحديد أماكن وجود القضايا وارتكاب الجرائم على مستوى الإمارة والمناطق الداخلية بها وعددها وجنسية مرتكبيها ونوعية الجرائم المرتكبة.

وتستند التقنية إلى التوصل لتنبؤات استشرافية مستقبلية من خلال المقارنات والنتائج المتوفرة من الإحصاءات البيانية، بما يسهم في دعم الجهات المعنية لإطلاق المبادرات التوعوية المجتمعية في هذه المناطق، كما يساعد على توزيع الموارد البشرية على النيابات العامة الاتحادية.

ويمثل مشروع النيابة الذكية أحد المبادرات التي توظف الذكاء الاصطناعي، حيث يقوم بأتمتة جميع أعمال النيابة العامة وإمكانية ممارستها عبر التطبيق الذكي في أي مكان وخلال 24 ساعة، ومن مميزات التطبيق ربط شركاء النيابة العامة الاستراتيجيين، مثل الشرطة والإدارة الإصلاحية والعقابية والمختبر الجنائي والطب الشرعي وغيرها، بحيث أصبح القرار الذي يأخذه وكيل النيابة العامة يصل إلى الجهات المنفذة مباشرة.

وتم خلال الفترة الماضية، إطلاق مبادرة الكشك الذكي لتسهيل أداء خدمات وزارة العدل عبر منصة تيسير الحصول على الشهادات وسداد المبالغ المالية من غرامة ورسوم وغيرها، ومبادرة الزيارة الذكية لنزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية، والتي مكنت ذويهم من كبار المواطنين وأصحاب الهمم ومن يقيمون بعيداً من التواصل مع النزلاء بالصوت والصورة دون تكبد مشقة الانتقال إلى حيث يوجدون.

من جهتها، نجحت مبادرة «محاكمات أون لاين» في تعزيز مفهوم إسعاد المتعاملين عبر استخدام الشبكات الإلكترونية وتسخيرها في خدمة تسهيل الوصول إلى العدالة، من خلال تقديم باقات من الخدمات عن بعد، تشمل قيد النزاعات أمام لجان التوفيق والمصالحة وقيد الدعاوى الابتدائية والاستعلام عن الدعاوى والحصول على الاستشارات الإجرائية عن بعد.

وأتاحت التقنية التي تشمل أيضاً الإعلان الإلكتروني وعقد جلسات المحاكمة إلكترونياً باستعمال منصات تواصل مرئية، للمتعاملين والمتقاضين توفير الوقت والجهد والمال، من خلال إمكانية الحصول على الخدمة القضائية انطلاقاً من المنازل أو أمكنة العمل، إضافة إلى توفير وقت الجلسات.

وأطلقت وزارة العدل مبادرة «الصلح أون لاين» لإنجاز حق الخصوم في التصالح عبر منصة إلكترونية ذكية، إضافة إلى مبادرة المحادثة الذكية.

وتعمل النيابة على مشروع وكيل النيابة «الروبوت»، حيث تستخدم فيه تقنية الذكاء الاصطناعي في تحقيق القضايا بجميع اللغات، وتكون لديه المعرفة بجميع القوانين الخاصة وخاصية التفاعل مع الأشخاص.