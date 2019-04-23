روضة السعدي: ترسيخ ثقافة الابتكار وخلق بيئات عمل مبدعة

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أكدت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، عضو مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، أن اعتماد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي2031، يرسخ ثقافة الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في خلق بيئات عمل مبدعة ذات معدلات إنتاجية مرتفعة.

وقالت الدكتورة روضة السعدي في تصريح لـ«الاتحاد»: «تمثل الاستراتيجية الوطنية الطموحة للذكاء الاصطناعي 2031 انطلاقةً جديدةً نحو المستقبل، تعكس توجهات القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة الابتكار والتكنولوجيا الحديثة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، من أجل بناء اقتصاد تنافسي ومعرفي يسهم في خلق بيئة عمل مبدعة ومبتكرة ذات إنتاجية عالية، وبناء كفاءات وطنية مؤهلة لقيادة المسيرة التنموية الطموحة للدولة والارتقاء بالأداء الحكومي ومواكبته للتوجهات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي».

وأضافت: «ويصب اعتماد الاستراتيجية الجديدة في خدمة أهداف التنمية المستدامة، ودعم جهود الدولة في تطوير قطاعات جديدة لصناعة المستقبل، وتمكين الكوادر الوطنية وإعدادها للمستقبل، من خلال تزويدها بالمهارات والأدوات اللازمة لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منها في توفير بنية تحتية مستقبلية وابتكار خدمات حكومية مستقبلية تسهم في تحقيق أهداف الدولة ورؤية شعبها نحو مئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في كافة المجالات».

وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية تؤكد عزم مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي على المسير قدماً في توظيف الذكاء الاصطناعي وأدواته في شتى ميادين العمل، وتطبيق التكنولوجيا في مختلف القطاعات، وتسريع تبني تقنياته لخدمة الأهداف الحكومية.