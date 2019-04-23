سيف بن زايد يشهد تخريج 262 منتسباً من دبلوم «إسعاد المتعاملين»

أبوظبي (وام)

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، حفل تخريج كوكبة جديدة من منتسبي دبلوم إسعاد المتعاملين في دفعته الرابعة والتي تضم 262 منتسباً من 55 جهة، تشمل مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية، إلى جانب الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص اجتازوا متطلبات التخرج.

وكرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أوائل الدفعة الرابعة من خريجي دبلوم إسعاد المتعاملين، وهم: حسناء محمد المنصوري من شركة أبوظبي للتوزيع، وخلود عبيد علي الشحي من دائرة بلدية رأس الخيمة، ومنيرة عبدالله أهلي من شرطة دبي، وعادل سعود علي اليحمدي من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وإيمان عبدالله إبراهيم المنصوري من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وموزة سيف العامري من وزارة تنمية المجتمع، وناديا عبيد محمد القبنجي وبدرية عبدالله محمد الشحي وعبدالله صالح المصعبي وعلي راشد الزحمي من وزارة الداخلية.

كما كرم سموه الشركاء المتعاونين في إنجاح برنامج الدبلوم، وهم إدارة «المسرعات الحكومية» التابعة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء وهيئة المعرفة والتنمية البشرية - دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» وطيران الاتحاد، وأكاديمية اتصالات.

وبدأ الحفل الذي أقيم في قاعة ألوفت بمركز أبوظبي الدولي للمعارض، بالسلام الوطني بعد وصول سمو راعي الحفل، ثم تلاوة عطرة من القرآن الكريم، تابع سموه والحضور فيلماً وثائقياً استعرض منجزات برنامج دبلوم إسعاد المتعاملين، وتوجه الحكومة لتحقيق رؤية الإمارات 2021، إلى جانب محاور التدريب وزيارات المنتسبين للمرافق والمؤسسات المختلفة للاطلاع على تجاربها وخبراتها في مجال خدمة المتعاملين ودعم وزارة الداخلية للوزارات والجهات الاتحادية والدوائر المحلية لتحقيق رؤية الحكومة.

حضر الحفل اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والشيخة هند المعلا رئيسة الابتكار والسعادة والإبداع في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي.

كما حضر الحفل اللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، ووكلاء الوزارات ورؤساء الدوائر الاتحادية والمحلية، وعدد من كبار الضباط بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية وشركائها الاستراتيجيين.

بناء الإنسان وتنمية مهاراته

وألقى العقيد ناصر خادم الكعبي مدير عام الإدارة العامة للسعادة، في وزارة الداخلية، كلمة في الحفل، أشار فيها إلى أن هذا البرنامج انطلق وفق رؤية وتوجيهات حكومة الإمارات، وقال إن حكومتنا الرشيدة ومنذ بداية تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» تبنت سياسات واضحة وشفافة في مسيرتها التي سطر التاريخ سجلاتها، لتستمر المسيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء الإنسان وتنمية مهاراته، وتحقيق رفاهيته وسعادته، وذلك وفق خطط دائمة ومستمرة ومبادرات داعمة وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات 2021.

وأضاف: «أولت وزارة الداخلية اهتماماً كبيراً بإسعاد المتعاملين والعاملين، تجسيداً للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية والخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية، حيث تبنت الوزارة العديد من المشاريع والمبادرات لتطوير الخدمات وتنمية مهارات موظفي إسعاد المتعاملين ضمن برنامج وزارة الداخلية للسعادة والإيجابية».

وأشار إلى أنه تنفيذاً لتوجهات الحكومة الاتحادية، طورت وزارة الداخلية برنامج الدبلوم المهني في إسعاد المتعاملين بالتعاون مع أكاديمية اتصالات وباعتماد دولي من الجمعية الدولية لتدريب الأعمال والذي نسعى من خلاله لصقل خبرات ومهارات ومعارف المشاركين في مجال خدمة وإسعاد المتعاملين، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، وكذلك معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.

وذكر أن الدبلوم يمثل أحد أهم مبادرات برنامج وزارة الداخلية للسعادة والإيجابية، حيث اشتمل على عدة محاور تدريبية أهمها مهارات التواصل المهني الفاعل، والعمل بروح الفريق، إضافة إلى الإبداع والابتكار في تقديم وتطوير الخدمات الحكومية ومهارات التعامل الاحترافي المهني، بالتركيز على مفاهيم إسعاد المتعاملين.