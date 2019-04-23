نهيان بن مبارك: الاهتمام بالعمال واجب

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، إن حقوق العمال تعد واحدة من أهم الموضوعات التي كفلها القانون الإماراتي بما يضمن حقوق العامل أياً كان دينه أو عرقه أوثقافته، ويحفظ كرامته وآدميته وحريته، مؤكداً أن هذه الحقوق محل إجماع عام داخل المجتمع الإماراتي بكل فئاته، وأن الاهتمام بالعمال ورعايتهم ودعمهم ليس تفضلاً ولا تطوعاً، بل هو واجب لابد من أدائه، لفئة مهمة وحيوية داخل نسيج المجتمع الإماراتي، وهذا ما تعلمناه من الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال معاليه إن قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تبذل جهوداً مخلصة لتقديم كافة أشكال الدعم لكافة عمال الدولة في مختلف أماكنهم، وتقدم لهم كل سبل الرعاية والتقدير.

وأكد معاليه أن الوزارة حريصة كل الحرص على الاحتفاء بالعمال في يومهم العالمي، من خلال الوصول إليهم في أماكن إقامتهم بخدماتها وأنشطتها المتنوعة، وذلك إيماناً من الدولة بكافة مؤسساتها بأهمية دور العمال ومشاركتهم الكبيرة والمقدرة في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة، ، كما تهدف إلى دعم قطاع العمل والعمال والاهتمام بهم ورعايتهم، بل والتواصل المستمر معهم، والتعاون الدائم مع جميع الجهات والقطاعات الخاصة والعامة بالدولة لدعمهم والمحافظة على حقوقهم، بجانب أن اليوم العالمي للعمال فرصة مناسبة للتعبير عن إيماننا الراسخ بقيم العمل كأساس لتحقيق التنمية الشاملة لبلادنا في ظل التنوع الفريد للمجتمع الإماراتي، بوجود أكثر من مئتي جنسية يعيشون على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة مع تحقق الأجواء المناسبة للسلام والتعايش المجتمعي.

جاء ذلك عقب اطلاع معاليه على آخر استعدادات وزارة التسامح للاحتفال بيوم العمال الذي ينطلق عصر يوم الجمعة المقبل في المدينة العمالية بمنطقة السعديات بأبوظبي، بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية وعدد كبير من المؤسسات الخاصة العاملة بالدولة، ويتضمن الاحتفال باليوم العالمي للعمال إطلاق مبادرة المستشفيات المتحركة التي تقدم الخدمة الطبية لكافة العاملين في جميع القرى العمالية بالمجان، وتتضمن عيادة للأسنان وعيادة عامة ومركزاً للأشعة والتحاليل، وهي مجهزة بالكامل لخدمة العمال على مدار العالم، على أن يكون انطلاق المبادرة في الاحتفال باليوم العالمي للعمال.

كما يشهد هذا اليوم انطلاق مبادرة 2000 وجبة غذائية، والتي تمثل حالة من التكافل والتعاون داخل المجتمع الإماراتي بمختلف فئاته ومكوناته، حيث تتشارك كافة الجاليات مع مواطني الدولة في إعداد وتقديم وجبات غذائية تم إعدادها في المنازل ويوزعها الإماراتيون على العمال في عيدهم، كما سيشهد الاحتفال إطلاق الموسم الثاني من بطولة التسامح للكريكيت، والتي ينافس فيها كل عمال الدولة، إضافة إلى إطلاق بطولة التسامح في لعبة «كبادي» لأول مرة، كما يشهد الاحتفال عدداً كبيراً من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية والمنوعات والأعمال المسرحية، ويضم برنامج الاحتفال مبادرة « أنا- انت – نحن» التي تعبر عن أهمية التعاون والتكامل فيما بيننا مهما كانت الاختلافات، من أجل نجاح الجميع ورفاهية الجميع.

وثيقة للتسامح في الطب

أطلقت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية «وثيقة التسامح في الطب» بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.

وشكّل توقيع الوثيقة أبرز جوانب زيارة معاليه للجامعة، حيث قام بجولة في مختلف مرافق الجامعة، بما في ذلك مختبر التصميم البحثي الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي ليكون مركزا عالميا يحتضن الحلول الابتكارية في مجال الرعاية الصحية، والتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة من كلية الطب وكلية حمدان بن محمد لطب الأسنان.