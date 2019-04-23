جامع الشيخ زايد الكبير يرسخ دوره في نشر التسامح

أبوظبي (وام) زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، جامع الشيخ زايد الكبير، يرافقه قداسة ماهانت سوامي مهراج الرئيس الروحي لمنظمة «BAPS» في الهند والوفد المرافق وذلك انطلاقا من نهج الانفتاح والحوار الحضاري والتعايش الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وامتدادا لثقافة التسامح الراسخة في مجتمع الإمارات.

واصطحب الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وقداسة ماهانت سوامي مهراج والوفد المرافق في جولة في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، وتعرفوا من خلال أحد الأخصائيين الثقافيين في الجامع على رسالة الجامع الحضارية.

واطلع الضيوف على دور الجامع الرائد في إيجاد قنوات للحوار مع الآخر، وتوفير فرص للتقارب بين الأديان والثقافات، المستلهم من إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في إرساء قيم التسامح والتعايش والانفتاح على الثقافات وعلى منظومة من القيم الإنسانية على رأسها قيم التسامح والسلام واحترام الإنسان مهما كان معتقده وهي القيم من بين المعاني التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف.

وقال الدكتور يوسف العبيدلي: يأتي استقبال جامع الشيخ زايد الكبير قداسة ماهانت سوامي مهراج ترسيخا للدور الديني والحضاري الذي اضطلع به المركز منذ تأسيسه في تعزيز الصلات الإنسانية بين أتباع الديانات.

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