الامارات | دراسة: الإمارات السادسة عالمياً في مؤشر الصحة العامة

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الإمارات السادسة عالمياً في مؤشر الصحة العامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت نتائج دراسة كفاءة الرعاية الصحية، التي أصدرتها «سيغنا العالمية» المختصة بالخدمات الصحية العالمية 2019، أن الإمارات ارتقت لتصبح في المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الصحة العامة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الهند جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر كفاءة الرعاية الصحية، تلتها السعودية، ثم نيجيريا، وتلتها إندونيسيا، وخامساً الصين، ثم دولة الإمارات، ووفقاً للدراسة، فإن نظام الرعاية الصحية في الإمارات يعتبر الأكثر رقياً وكفاءة مع السعودية في العالم العربي.

وأكد مستشار مؤسسة دبي للضمان الصحي، في هيئة الصحة بدبي، صالح الهاشمي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، للإعلان عن نتائج الدراسة، أهمية تشجيع الموظفين على تبني عادات صحية تدعم الصحة النفسية، مثل التمارين الرياضية، وتناول وجبات صحية ومتوازنة.

وقال المستشار في الهيئة، الدكتور محمد فرغلي: «في الإمارات، تعاني نسبة 30% من المشاركين في الدراسة ارتفاع ضغط الدم، وهو مؤشر محتمل لأمراض القلب، إلا أن ما يقارب من 50% من تلك النسبة لا يعتبرون ذلك الارتفاع خطراً، والكثيرون منهم لا يدركون أنه في بعض الأحيان قد لا تترافق الأزمات القلبية مع أي أعراض ظاهرة».

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وتضمنت الدراسة خمسة مؤشرات رئيسة، شملت النواحي البدنية والعائلية والاجتماعية والمالية والعملية، وأظهر تحليل استجابات المشاركين من الإمارات، للسنة الثالثة على التوالي، تحسن مؤشر الصحة العامة والعافية لدى الأفراد المقيمين فيها.

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع مستويات الإجهاد بين المقيمين في دولة الإمارات، على الرغم من تحسن النتائج الإجمالية المتعلقة بمكافحة الإجهاد.

وعلى مستوى نتائج المرأة، أكدت المشاركات في الدراسة أنهن يقضين وقتاً أقل في التواصل الاجتماعي وممارسة الهوايات، وترى النساء أنفسهن أفضل حالاً من الرجال، خصوصاً في ما يتعلق بساعات العمل، والموازنة بين العمل والحياة والمسار الوظيفي، والفرص المتاحة للنمو والتطور.

وأظهرت النتائج أيضاً أن النساء العاملات المشاركات في الدراسة لديهن برامج عافية أقل تدعمهن في مكان العمل، حيث أكدت نسبة 35% فقط من النساء وجود برنامج رسمي للعافية في مكان العمل، مقابل نسبة 46% من الرجال العاملين المشاركين في الاستطلاع.