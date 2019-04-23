الامارات | %60 من المتعاملين مع «بريد الإمارات» غير راضين عن الخدمة

شكرا لقرائتكم خبر عن %60 من المتعاملين مع «بريد الإمارات» غير راضين عن الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف استطلاع أجرته «الإمارات اليوم» على حسابها في منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن نحو 60% من المتعاملين مع مجموعة بريد الإمارات غير راضين عن الخدمة.

وأجري الاستطلاع في أعقاب نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نتائج تقرير المتسوق السري عن مستوى الخدمات في أحد مراكز المجموعة على حسابه الرسمي.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته «الإمارات اليوم» أن نحو 19% من المشاركين في الاستطلاع راضون عن خدمة «بريد الإمارات»، وذلك في الإجابة عن سؤال: «هل أنت راضٍ عن خدمات مجموعة بريد الإمارات»، الذي شارك فيه 486 مشاركاً خلال ثلاث ساعات، فيما عبر 21% من المشاركين في الإجابة عن السؤال نفسه عن عدم رضاهم عن الخدمة في بعض الفروع.

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وشمل الاستطلاع سؤالاً آخر هو: «إذا كان لديك تجربة سلبية مع (بريد الإمارات)، فهل تتعلق بوقت الانتظار الطويل أو بضياع أو تأخر وصول الطرود والرسائل أو تعامل موظفي خدمة العملاء؟»، وأجاب عن السؤال 538 مشاركاً خلال ثلاث ساعات.

وقال 65% من المشاركين إن تجربتهم السلبية كانت نتيجة وقت الانتظار الطويل للحصول على الخدمة داخل المركز الذي يتعاملون معه، فيما وجد نحو 21% أن تعامل موظفي خدمة العملاء سبب تجربتهم السلبية مع الخدمة، مقابل 13% قالوا إنهم تعرضوا لتأخر أو ضياع الرسائل والطرود المتعلقة بهم.

وكانت نتائج تقرير المتسوق السري عن مستوى الخدمات في «بريد الإمارات» قسمت معايير الخدمة إلى خمسة محاور، تضمنت الخدمات، وكفاءة الخدمات، وتجربة المتعامل، والقدرة الاستيعابية، بالإضافة الى ثقافة الخدمة.

وأظهرت النتائج السلبية التي كشف عنها التقرير أن الازدحام يزداد في المركز الذي زاره المتسوق السري نظراً لإرسال رسائل نصية لاستلام البطاقات لأعداد كبيرة في الوقت نفسه، كما أن المركز يسلم أكثر من 3000 بطاقة هوية يومياً، ما يسبب ازدحاماً شديداً.