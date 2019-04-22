حامد بن زايد يشهد الحفل الختامي لجائزة الشيخ خليفة للامتياز

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي فعاليات الحفل الختامي لجائزة الشيخ خليفة للامتياز "2018 - 2019" في دورتها السابعة عشرة والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اليوم الإثنين، في فندق قصر الإمارات حيث تم تكريم الشركات والمؤسسات الفائزة بالجائزة من خلال فئاتها الماسية والذهبية والفضية والتي بلغ عددها 19 مؤسسة وشركة.

حضر الحفل سعادة سعيد عبدالجليل الفهيم رئيس اللجنة العليا للجائزة، وسعادة إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وسعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وعضو اللجنة العليا للجائزة، وحشد كبير من كبار المسؤولين ووكلاء الدوائر، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة وممثلو الشركات والقطاع الخاص.

وقال سعادة سعيد عبدالجليل الفهيم رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ خليفة للامتياز إن جائزة الشيخ خليفة للامتياز تحتفي بالتميز والمتميزين، وتقدر المتفوقين. وأثنى على المبدعين والمبتكرين، مؤكداً أن الجائزة كانت ولا زالت تحقق النجاحات الكبيرة عاماً بعد عام، لتضاهي أفضل التجارب الإقليمية والعالمية، محققة أفضل المؤشرات القياسية والعالمية لأثرها الفعال والمباشر على جميع المشاركين والمعنيين بالجائزة وبرامجها.

كما أكد أن جائزة الشيخ خليفة للامتياز تلعب دوراً بارزاً في بناء الإنسان وتطويره مستشهداً بمقولة صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله".. "إننا نركز على العناية الخاصة بالفرد من النواحي التدريبية والتعليمية والاجتماعية والتوجيه الصحيح من خلال الأجهزة المختلفة وفي هذا يجب أن تسخر كافة إمكانات الدولة لبناء الإنسان الفاعل الذي يشكل حجر الزاوية في العملية الوطنية بكاملها".

وقال إنه، تماشياً مع الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، ظل برنامج جائزة الشيخ خليفة للامتياز يركز على تقديم أحدث المسارات والمساقات التدريبية والتطويرية الرامية لنشر الثقافة وتعزيز المعرفة وصقل المهارات للنهوض بالإنسان القوي معرفة ومهارة والأمين ثقافة وسلوكاً والذي به تتحقق الأنظمة المتميزة مؤسسياً ويتحقق البناء المجتمعي للدولة الراشدة التي تصدر للعالم ما يصنع أبناؤها بأيديهم وعقولهم، مشيراً إلى أهمية الاعتماد على تعزيز التنمية البشرية لاعتبارها حجر الزاوية في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وقال إن الدورة السابعة عشرة من برنامج جائزة الشيخ خليفة للامتياز شهدت مشاركات واسعة في كافة القطاعات المستهدفة وتحديداً في القطاع الصناعي والخدمي والتجاري والمالي والإنشائي والمهني والسياحي وقطاع النفط والغاز والقطاع الحكومي، مشيراً إلى أن هناك مشاركات من خارج الدولة حيث بلغت الزيادة في عدد المشاركين نسبة 15% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أن الجائزة شهدت أيضاً مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والإقليميين والعالميين في عمليات التقييم والتحكيم، مشيراً إلى أن الدرجات الممنوحة للفائزين حافظت على المستوى العالمي للأداء المؤسسي الذي تتبناه الجائزة، وذلك حفاظاً على سمعتها ومكانتها المرموقة.

وقال الفهيم إن الجائزة تحتفل بإعلان الفائزين في نسخة عام 2019 الذي يحمل شعار عام التسامح، وهو العام الذي تعزز فيه المؤسسات والفعاليات المجتمعية في دولة الإمارات مبادراتها المختلفة بهدف ترسيخ قيم التسامح باعتبارها عملاً مؤسسياً مستداماً، مؤكداً أن عام التسامح يعكس النهج الذي تبنته دولة الإمارات منذ تأسيسها في أن تكون جسراً لتواصل وتلاقي شعوب العالم وثقافاته المختلفة وتشكيل بيئة منفتحة وقائمة على الاحترام المتبادل ونبذ العنف والتطرف في كافة أشكاله وصوره صيانة لمكونات المجتمع وتعزيز بناء نسيج اجتماعي قائم على المحبة والمودة والسعادة لجميع أفراده من مواطنين ومقيمين على أرضه الطيبة.

وأعلن سعيد عبدالجليل الفهيم، في ختام الدورة السابعة عشرة لجائزة الشيخ خليفة للامتياز لعام 2019، انطلاق برنامج الدورة الثامنة عشرة لجائزة الشيخ خليفة للامتياز 2020، مؤكداً أن التميز والإبداع والابتكار رحلة تبدأ ولا تنتهي.

وقدم الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لدعم سموه اللامحدود وتشجيعه المستمر طوال عشرين عاماً من عمر الجائزة ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، راعي فعاليات الجائزة المختلفة لمتابعته الحثيثة وتوجيهاته السديدة طوال مسيرة الجائزة ما نتج عنه تحقيق الجائزة للكثير من المكاسب في التطوير والتحسين من خلال كافة أنظمتها الفنية والإدارية، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في أعداد المشاركين فيها محلياً وإقليمياً، مما يبرهن على مكانتها العالمية المتميزة، ويعزز من أهميتها وريادتها بين الجوائز والبرامج المعنية بالامتياز العالمي.

كما شكر جميع المشاركين في الجائزة من داخل وخارج الدولة، وكذلك المقيمين والمحكمين الذين أدوا مهامهم بأعلى درجات الدقة والمهنية العالية، ولجميع أعضاء الفريق الفني للجائزة بغرفة أبوظبي.

وفي ختام الحفل، التقطت لسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسعادة سعيد عبدالجليل الفهيم وسعادة إبراهيم المحمود وسعادة محمد هلال المهيري الصور التذكارية مع لجان التحكيم والمقيمين المعتمدين وتم تسليم شهادات التكريم للفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز.

الفائزون بالجوائز الفضية والذهبية والماسية في مختلف القطاعات الاقتصادية المشاركة بالجائزة هم:

- الفئة الماسية التي تعتبر أعلى فئات الجائزة لما فيها من متطلبات دقيقة ودرجات عالية جداً مطلوبة لتحقيق الفوز بها أسوة بأفضل التجارب العالمية وفاز بها عن القطاع الخدمي الحكومي.."دبي لمشاريع الطيران الهندسية".

- الشركات والمؤسسات الفائزة بجائزة الشيخ خليفة للامتياز 2019 في الفئة الفضية:

القطاع الخدمي: شركة الجزيرة العالمية للتموين.. "شركة الاتحاد للطيران الهندسية".

القطاع الخدمي، عن فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة: "جمعية المودة للتنمية الأسرية من المملكة العربية السعودية.. شركة "تاسك" للتوظيف .. دائرة التخطيط والتطوير" تراخيص عن فئة القطاع الخدمي/الحكومي.

القطاع الصناعي "شركة ستراتا للتصنيع".

القطاع التجاري "المركز الطبي الجديد للتجارة .. أسواق".

القطاع السياحي "نادي العين الرياضي الثقافي.. قصر الهند" القطاع الصحي "منزل لخدمات الرعاية الصحية.. مستشفى رأس الخيمة" الفائزون بالفئة الذهبية والتي شارك فيها العديد من الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في الدولة..

فئة قطاع النفط والغاز "شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة - بروج" -.

فئة القطاع الإنشائي "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية NPCC".

القطاع الخدمي - في النفط والغاز "شركة المنصوري للاختصاصات الهندسية /ذ·م·م/".

القطاع الخدمي "مجموعة ترانس جارد الإمارات" القطاع الصحي "مستشفى المفرق".

القطاع الصناعي - فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كورودكس للصناعات".