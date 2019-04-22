أول وأكبر صالة مغلقة للفعاليات والأحداث العالميّة في الإمارات تحمل اسم "كوكا كولا أرينا"

("ايتوس واير"): وقّعت شركة "كوكاكولا" اتفاقية مدتها 10 سنوات تمنحها الحق الحصري لتسمية أول وأكبر صالة مغلقة للفعاليات والأحداث العالميّة في دولة الإمارات العربيّة المتحدة باسم "كوكا كولا أرينا". ويُعد هذا المرفق، الذي يقع في إمارة دبي، الأضخم من نوعه مقارنةً بإسطنبول وسنغافورة، وسيعزّز من مكانة دبي كوجهة هامة للفعاليات الموسيقية العالمية والمسابقات الرياضية والعروض العائلية والأنشطة المؤسسية.

وتتسع "كوكا كولا أرينا" لحوالي 17،000 زائر، ومن المقرر افتتاحها في شهر يونيو من هذا العام. وترسّخ هذه الخطوة اسم كوكاكولا ومركزها في قطاع الترفيه في المنطقة، كما تجسّد إضافة مميزة للعدد المتزايد من المرافق الترفيهية التي يستمتع فيها الزوار بمشروب كوكاكولا.

وتفخر كوكاكولا بأن اسمها يتألّق على أحدث إضافة بارزة لأفق دبي، لتقدّم للمنطقة ألمع الفعاليات الترفيهية والرياضية، لتكتسب بذلك شهرة واسعة عالمياً تماثل شهرة ميدان بيكاديللي في لندن وساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك.

وفي هذ الصدّد صرح مُرات أوزجل، مدير عام كوكاكولا الشرق الأوسط ونائب رئيس وحدة الأعمال في كوكاكولا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلاً: "تمثّل هذه الاتفاقية خطوة عملاقة بالنسبة لشركة كوكاكولا ـ حيث ستنظّم "كوكاكولا أرينا" أكثر من 40 حدثاً سنوياً في إحدى أهم الوجهات الترفيهية في العالم، هذه الخطوة تعزّز من مكانتنا في قطاع الترفيه، كما أننا على ثقة تامة أن "كوكا كولا أرينا" ستساهم بشكل كبير في تثبيت مركز دبي ضمن مصاف المدن العالمية الرئيسية مثل نيويورك وطوكيو وباريس ولندن. لطالما شكّلت الموسيقى والرياضة والترفيه جزءاً من نسيج وإرث علامة كوكاكولا، لذلك فإن هذه الصالة الجديدة هي مثال آخر على عزمنا كتابة ذكريات لا تُنسى تخُطّها تجارب فريدة".

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تجدر الإشارة إلى أنّ "كوكاكولا أرينا" هي ملك لـمجموعة «مِراس» وستتولى إدارتها شركة "أيه إي جي أوغدن" لإدارة المرافق العالمية المسؤولة عن إدارة مرافق عالمية شهيرة مثل "ذا أو 2 أرينا" في لندن، ومركز "ستابلز" في لوس أنجلوس، و"مرسيدس-بنز أرينا" في شنغهاي و"كودوس بنك أرينا" في سيدني.

من جهته، قال سعادة عبد الله الحبّاي، رئيس مجموعة «مِراس»: نفخر بحصول شركة عالمية بارزة مثل كوكاكولا على حقوق التسمية لهذه الصالة الضخمة على المدى الطويل، إذ تعكس هذه الاتفاقية صورة دبي الرائدة كوجهة عالمية لقطاعات السياحة والترفيه".

وقال جاي نجاتا، الرئيس التنفيذي في شركة «إيه إي جي أوغدن» لمشروع "كوكاكولا أرينا": نفخر بشراكتنا مع «مِراس» وكوكاكولا في إطلاق أول وأكبر صالة مغلقة للفعاليات والأحداث بمستوى عالمي في المنطقة. ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الشركتين على مدار السنوات العشر المقبلة".