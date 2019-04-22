مجموعة الإمارات تدعم جهود حماية الحياة البرية والنظم البيئية الهشة

تلعب مجموعة الإمارات دوراً مهماً في دعم التنوع البيولوجي والمحافظة عليه، حيث تأخذ مسؤوليتها البيئية على محمل الجد وتتصدر جهود الحفاظ على الحياة البرية. وتبيّن محمية دبي الصحراوية ومنتجع الإمارات ون آند أونلي وولغان فالي في أستراليا تركيز المجموعة منذ وقت طويل على حماية النظم البيئية الهشة ودعم السياحة المستدامة في مختلف بقاع المعمورة. وتساهم كلا المحميتين في المحافظة على النظم البيئية القيّمة، كما توفران في ذات الوقت تجارب فريدة ومستدامة للسياح من جميع أنحاء العالم.

محمية دبي الصحراوية

تقدم مجموعة الإمارات التمويل اللازم لمحمية دبي الصحراوية التي تبلغ مساحتها 225 كيلومتراً مربعاً، وهي موئل صحراوي يحظى برعاية حكومية منذ عام 2003، ويعد أكبر مساحة خصصتها دبي لمشروع واحد. وتهدف المحمية للحفاظ على بيئة دبي الصحراوية الفريدة لأجيال المستقبل، كما تلعب دوراً مهماً في البحوث البيئية، حيث تتعاون مع الجامعات المحلية والدولية. وتساعد نتائج الدراسات البحثية على تعزيز المعرفة بالنظام البيئي الصحراوي، وجمع البيانات العلمية حول الحياة البرية الصحراوية النادرة المهددة بالانقراض، ومراقبة توازنها والحفاظ على بيئتها الطبيعية.

وتعد المحمية أيضاً مركزاً مهماً لبرامج الحماية التي تهدف إلى إعادة توطين بعض الأحياء البرية في دولة الإمارات، مثل الغزال العربي والغزال الرملي والمها العربي. وقد ازدهرت أنواع الظباء منذ إنشاء المحمية، وازدادت أعدادها بصورة كبيرة، ما أدى إلى النظر في نقل بعض أنواع المها والغزال إلى محميات أخرى في المنطقة. كما تم إطلاق أكثر من 250 طائر حبارى هذا العام تم تزويد 25 منها بأجهزة تتبع لرصد تحركاتها وتكاثرها.

وزار محمية دبي الصحراوية خلال عام 2018 أكثر من 285 ألف سائح من خلال برامج "المغامرات العربية" والعديد من منظمي الرحلات الشريكة لطيران الإمارات ومنتجع المها الصحراوي. وتوفر المحمية تجارب صحراوية لا تؤثر سلباً على البيئة، بالإضافة إلى أنشطة تنظيف الصحراء بالتنسيق مع المغامرات العربية. وتم خلال العام الماضي أيضاً قبول ترشيح المحمية لقائمة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN. ويعد الإدراج في هذه القائمة معياراً عالمياً للمناطق المحمية الأكثر فعالية في العالم.

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منتجع الإمارات ون آند أونلي وولغان فالي

تدعم طيران الإمارات حماية الحياة البرية والنباتية الفريدة في أستراليا منذ ما يزيد على 10 سنوات، من خلال منتجع الإمارات ون آند أونلي وولغان فالي القائم على المحافظة في ولاية "نيو ساوث ويلز":. وأصبح هذا المنتجع الفاخر الأول في العالم الذي يحصل على شهادة معادلة كربون معترف بها دولياً من مؤسسة CarboNZero ومقرها نيوزيلندا، ويخضع لتقييم شامل لانبعاثات غازات الدفيئة. كما يجري المنتجع بحوثاً منتظمة لتحديد الفرص والتحديات التي تواجه حفظ الأنواع المهددة بالانقراض، ويبذل الجهود للمساعدة على استعادة الأنشطة الحيوية للنباتات وزراعة الأشجار، ما أدى إلى إعادة توفير الموائل لمجموعات من الطيور المستوطنة وضمان بقائها على المدى الطويل.

ووفرت طيران الإمارات بالاشتراك مع منتجع الإمارات ون آند أونلي وولغان فالي تمويلاً لتطوير تطبيق WomSAT وموقع الويب بالتعاون مع جامعة ويسترن سيدني لمساعدة الباحثين على تحديد فرص الحفاظ على حيوان الومبات. كما موّلتا عدداً من مشاريع الحفاظ على البيئة، مثل مشروع استعادة نهر وولغان، وهو برنامج مستمر لإدارة الأعشاب الضارة، ودعم مشاريع بحثية مع جامعة ويسترن سيدني.

متحدون من أجل الحياة البرية وإعلان بوينس آيرس

واصلت طيران الإمارات منذ عام 2015 دعمها القوي للإجراءات الرامية إلى وقف الاتجار غير المشروع في الحياة البرية ومنتجاتها، والتي لها آثار بليغة على الحيوانات المهددة بالانقراض والبيئة في مختلف أنحاء العالم. وفي عام 2018، وقعت مجموعة الإمارات أيضاً على إعلان بوينس آيرس بشأن السفر والسياحة وتجارة الحياة البرية غير القانونية، وهو مبادرة يقودها المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC لإيصال رسائل مكافحة تجارة الحياة البرية غير القانونية إلى مليار مسافر، والعمل مع المجتمعات لتطوير السياحة المستدامة التي توفر سبل العيش وحماية الحياة البرية. ويعمل المجلس العالمي للسفر والسياحة والصندوق العالمي للحياة البرية على وضع مبادئ توجيهية للقضاء على الاتجار غير المشروع في الحياة البرية عبر أنشطة السفر والسياحة.

وانتهجت مجموعة الإمارات أيضاً سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الاتجار بالأحياء البرية، وأعدت برامج تدريبية لموظفيها للتعرف على علامات التحذير الخاصة بمنتجات الحياة البرية المهربة أثناء البحث عن البضائع وفحصها. كما أن طيران الإمارات لا تنقل أنواعاً محظورة أو جوائز صيد أو أي منتجات مرتبطة بأنشطة الحياة البرية غير القانونية.