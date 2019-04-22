هيئة "معاً" للمساهمات المجتمعية تكشف عن استراتيجيتها لتفعيل منظومة المشاركة والمساهمة الاجتماعية في...

كشفت هيئة "معاً" للمساهمات المجتمعية اليوم عن استراتيجيتها الرامية إلى تفعيل منظومة المشاركة والمساهمة الاجتماعية، ورؤيتها في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة في إمارة أبوظبي، وذلك خلال ملتقى صحفي عقد اليوم في مقر الهيئة الرئيسي.

وتعتبر "معاً" هيئة حكومية تابعة لدائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، تم تأسيسها بقانون رقم (6) لسنة 2019، وتتولى مسؤولية تعزيز ثقافة الشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية، بالإضافة إلى تحفيز قطاعات المجتمع للتعاون وتحقيق مستويات أعمق من المشاركة بهدف دعم المشاريع الاجتماعية الناشئة وتنسيق تمويل المؤسسات المجتمعية وتمكينها وتوفير برامج المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.

وتشكل الهيئة مبادرة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، تم إطلاقها تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد العام للقوات المسلحة.

وخلال الملتقى الصحفي، استعرضت سعادة سلامة عجلان العميمي، المدير العام لهيئة "معاً" للمساهمات المجتمعية، استراتيجية ورؤية الهيئة الرامية إلى تعزيز ثقافة التعاون والشراكة بين مختلف قطاعات المجتمع، وسعيها إلى تحقيق رؤية القيادة الحكيمة في توفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، وإنشاء نموذج رائد لمجتمع يتسم بالنشاط وتحمل المسؤولية، وفق منظومة متكاملة للعمل المجتمعي بما يسهم في مواجهة التحديات الاجتماعية، ويعزز مبادئ المسؤولية وقيم التسامح والتعايش وروح التآلف والتآزر.

وأوضحت سعادة سلامة العميمي، مهمة الهيئة الرئيسية المتمثلة في تنمية "القطاع الثالث" وهو المصطلح المستخدم لوصف المنشآت الأهلية ومؤسسات النفع العام والمؤسسات الاجتماعية.

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وفي هذا الإطار، صرحت سعادة سلامة العميمي، المدير العام لهيئة "معاً" قائلة:" تتجذر المبادئ التي تأسست عليها "معاً" في تاريخ وإرث دولة الإمارات والمبادئ التي أرساها الأب المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونستلهم خطانا من القيم النبيلة وثقافة العطاء والمشاركة المتأصلة في المجتمع الإماراتي، وسنعمل على وضع نهج مبتكر يساهم في بناء مجتمعات متماسكة وراسخة مستوحاة من تاريخنا في ظل مسيرة التسامح".

وأضافت سعادتها:" نلتزم في هيئة "معاً" بالعمل على إحداث تأثير اجتماعي إيجابي في أبوظبي، عبر تطوير برامج وشراكات استراتيجية تهدف إلى توجيه الجهود الخيرية التي يبذلها مختلف قطاعات المجتمع نحو تحقيق الأهداف المشتركة والتي تعود بالنفع على المصلحة العامة".

وتابعت سعادة العميمي قائلة بأن هيئة "معاً" تضطلع بنشر مفهوم التعاون والمسؤولية وريادة الأعمال الإبداعية، وذلك من خلال التأكيد على دور المساهمة المجتمعية وثقافة التطوع والمسؤولية المشتركة لتصبح عنصراً أساسياً في النسيج الاجتماعي وذلك انطلاقاً من التزامها بتكريس مبادئها والقيم الأخلاقية والإنسانية في العطاء والتركيز على المجتمع ونهضته.

وتستكمل "معاً" رسالة وروح العمل الخيري الراسخ في تاريخ دولة الامارات العربية المتحدة والناجم عن الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة للارتقاء بقطاع المساعدات الخارجية الإماراتية حيث تم تصنيف الإمارات في المركز 12 عالمياً في مؤشر العطاء الإنساني العالمي للعام 2018.

يذكر أن هيئة "معاً" ترتكز على محاور رئيسية، وهي "صندوق الاستثمار الاجتماعي" المعني بتوجيه الموارد لاحتضان وتطوير المشاريع ذات الأثر الواضح على الإحتياجات والمستهدفات الاجتماعية. ونموذج "نظم التعاقد الاجتماعي"، الذي يعتمد على الشراكة ويخصص الأموال لتحسين الخدمات الاجتماعية وتطويرها، ويضمن توفير فرص تمويل مبتكرة للخدمات الاجتماعية وإيجاد حلول مستدامة على المدى البعيد. و"برنامج الحاضنة الاجتماعية" والذي يعتبر منصة متكاملة تعمل على تهيئة الفرص لتمكين القطاع الثالث وتعزيز دور المنشآت الأهلية من مؤسسات وجمعيات ومؤسسات النفع العام والمؤسسات الاجتماعية وتمكينها من المشاركة في بناء مجتمع أبوظبي. بالإضافة إلى "برامج المشاركة المجتمعية"، وتتناول فكرة ترسيخ ثقافة المساهمة والتعاون المستدام في الإمارة عبر توفير فرص المشاركة البناءة، وتحفيز الأفراد على المشاركة.

وتزامناً مع عام التسامح، يأتي تأسيس هيئة "معاً" انطلاقاً من سعي القيادة الحكيمة إلى تفعيل أجندة التنمية الاجتماعية، وتحقيق رؤى القيادة في تعزيز تنافسية وريادة أبو ظبي عالمياً، وعلى أثر النتائج التي توصلت إليها الدراسة الاجتماعية الأولى من نوعها والتي جرت في أبوظبي عام 2018 من قبل دائرة تنمية المجتمع، إذ وجد الاستطلاع أنه بالرغم من أن مستوى الرضا العام عن الحياة بين السكان أعلى من متوسط منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية العالمية، برزت أهمية تطوير مبادرات لمواجهة أبرز القضايا مثل الدعم الاجتماعي، وتوفير حياة كريمة لكبار السن وتعزيز مساهمتهم في المجتمع، وتمكين أصحاب الهمم، ودعم المشاركة المجتمعية والأنشطة التطوعية.

ومن الجدير بالذكر، أن توجهات ونشاطات هيئة "معاً" تندرج ضمن محور تنمية المجتمع في برنامج "غداً 21" الحكومي الهادف إلى تحفيز الأجندة الاقتصادية في إمارة أبوظبي.