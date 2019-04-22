انخفاض في درجات الحرارة غداً مع طقس مغبر وغائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وتنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة غرباً، ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر.

حركة الرياح: شمالية غربية 25 - 35 كم/ساعة، تصل 55 كم/ساعة على البحر.

الخليج العربي: مضطرب إلى شديد الاضطراب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:18 والمد الثاني عند الساعة 35:03.

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أما الجزر الأول عند الساعة 09:48 والجزر الثاني عند الساعة 21:16.

بحر عمان: متوسط الموج يصبح مضطرباً بعد الظهر، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:56 والمد الثاني عند الساعة 00:00.

الجزر الأول عند الساعة 18:43 والجزر الثاني عند الساعة 06:47.