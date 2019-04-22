خلال الأسبوع الماضي.. الإمارات تقدم 80 طناً من المساعدات الإنسانية لليمن

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة 80 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية للمحافظات اليمنية عدن و شبوة والحديدة، خلال الأسبوع الماضي، في إطار الدعم المتواصل لليمن وشعبه بتوجيهات القيادة الرشيدة.

ووزعت الإمارات ممثلة في "هيئة الهلال الأحمر" 60 طناً من المساعدات الغذائية بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، استفاد منها آلاف السكان في مناطق النخيلة والهدة والمبرق والكتف، فيما شهدت مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة توزيع 20 طناً من المساعدات على ذوي الدخل المحدود استفاد منها 2950 فرداً في منطقة الهجر.

كما قدمت دولة الإمارات مواد إيوائية للمئات من سكان منطقة فقم الساحلية غرب محافظة عدن، تنوعت ما بين فرش و بطانيات وطرود صحية وأوان منزلية، إلى جانب رفد كلّية التمريض بجامعة عدن بمعدات طبية، والعناية المركزة بمستشفى الجمهورية بعدن بعدد من الأسرة الحديثة، علاوة على ارسال عدد من الجرحى لتلقي العلاج في الخارج.