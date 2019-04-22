بدعم إماراتي.. افتتاح مدرسة بالساحل الغربي في اليمن

افتتحت دولة الإمارات، مدرسة للتعليم الأساسي الثانوي في منطقة يختل بمديرية المخا بالساحل الغربي في اليمن، ضمن جهودها المستمرة لدعم قطاع التعليم في مختلف مدن وقرى الساحل الغربي.

وقال محمد الجنيبي مدير الشؤون الإنسانية لـ الهلال الأحمر في اليمن إن مدرسة "الشهيد محمد علي" أعيد ترميمها وتأهيلها وتجهيزها بكل المستلزمات"، كما تم تزويدها بمنظومة طاقة شمسية متكاملة.

من جانبه أوضح قاسم الشاذلي، مدير عام مكتب التربية والتعليم في مديرية المخا، أن ترميم وتأهيل وتأثيث المدرسة ساهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة، مضيفاً أن عدد المستفيدين من مدرسة الشهيد محمد علي 1500 طالب وطالبة يقطنون في 10 قرى.

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وأشار إلى أن الإمارات قامت بإعادة بناء وترميم وتأهيل وتأثيث سبع مدارس في مديرية المخا، بعد أن تعرض بعضها لدمار كلّي والبعض الآخر لدمار جزئي على يد ميليشيات الحوثي الإرهابية.

من جهته عبر علي فقير أحمد، مدير مدرسة "الشهيد محمد علي" والكادر التدريسي في المدرسة، عن امتنانهم وشكرهم للإمارات وذراعها الإنساني الهلال الأحمر، على دعم قطاع التعليم في اليمن والقطاعات الإنسانية والخدمية كافة.

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