فيديكس إكسبريس بين أفضل 10 شركات للعمل في الإمارات

أعلنت فيديكس إكسبريس، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً والتابعة لشركة فيديكس كورب، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE:FDX) عن تصنيفها كواحدة من بين أفضل 10 أماكن للعمل في الإمارات على قائمة مؤسسة جريت بليس تو وورك للعام التاسع على التوالي، ومتقدمة 4 مراتب عن العام السابق.



ويستند التصنيف إلى دراسة شملت أكثر من 3001 مؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي بناءً على تقييم مفصل للتميّز في مكان العمل إلى جانب استبيان عبر الإنترنت لآراء أعضاء فريق كل شركة بدون الإفصاح عن هوية المشاركين.



وفي هذا السياق، قال طارق هنيدي، نائب رئيس العمليات لدى فيديكس إكسبريس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يؤكد هذا الإنجاز على التزامنا بنهجنا القائم على الاهتمام بالموظفين وتوفير أفضل الخدمات لعملائنا كأساس لتحقيق الأرباح (P-S-P)، عبر توفير أفضل تدريب وأدوات لأعضاء الفريق وبيئة عمل آمنة وصحية ومزايا وتعويضات عادلة وفرص ترقية وتقدير للتميز في الأداء. ونجدد الالتزام بسياسة الباب المفتوح وتوفير فرص قيّمة مثل أكاديمية فيديكس الافتراضية وبرنامج المساعدات الدراسية لإعداد بيئة متنوعة وشاملة وتعاونية لأعضاء فريقنا".



ولضمان التزام الموظفين بنهج (P-S-P) كأساس لمسيرتهم المهنية في الشركة، وضعت فيديكس إكسبريس العديد من البرامج، بما في ذلك برنامج التقديرات والمكافآت، وسياسة لدعم الترقيات الوظيفية من داخل الشركة، وعملية تقييم للإمكانات القيادية تهدف إلى دعم من ينشدون الانتقال إلى مناصب إدارية وغيرها.



واختتم طارق بقوله: "أتوجه بالشكر إلى كامل أعضاء فريقنا على التزامهم المستمر وتفانيهم العميق ومساهمتهم في جعل فيديكس بيئة مميزة للعمل عاماً بعد عام".