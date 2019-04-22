إدارة السياحة بجنوب الباطنة تنظم فعالية ملتقى الوعي السياحي



الرستاق - جمعة بن طالب الشكيلي تستعد إدارة السياحة بمحافظة جنوب الباطنة وبالتعاون مع مؤسسة راية الرقيشية لتنظيم فعالية بعنوان " ملتقى الوعي السياحي " في الفترة من ٢٤ وحتى ٢٧ من أبريل الجاري بحصن الحزم بولاية الرستاق، حيث سيفتتح الملتقى من الساعة ٥ عصرًا وحتى ١١ مساء.

وسيشارك في هذا الملتقى عدة جهات حكومية بالمحافظة وهي بلدية الرستاق وإدارة الشؤون الرياضية وإدارة التجارة والصناعة ودائرة الصناعات الحرفية بالإضافة إلى جمعية المرأة العمانية بالرستاق ومتحف البيت الغربي ومتحف بيت الغشام.

وتهدف هذه الفعالية إلى التعريف وتفعيل المواقع السياحية وإبرازها، كذلك مشاركة المجتمع بالوعي السياحي وترسيخ العلاقة بين السياحة والرياضة.

جدير بالذكر أن الفعالية سترعى من قبل سعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي بن سعود الحبسي والي ولاية الرستاق.

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