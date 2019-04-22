أكاديمية دبي للمستقبل تطلق مجموعة جديدة من المبادرات المعرفية

أعلنت أكاديمية دبي للمستقبل إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، عن إطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع المعرفية التي تهدف إلى تنمية مهارات المستقبل لدى الشباب والمبتكرين ورواد الأعمال وطلاب المدارس والجامعات والمسؤولين الحكوميين وكافة فئات المجتمع.

وتشمل المبادرات تنظيم الدورة السنوية الثانية من سلسلة الرواد خلال شهر رمضان الكريم التي تتحدث فيها معالي نورة الكعبي وزيرة الدولة للثقافة وتنمية المعرفة وعدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء، كما تشمل المبادرات المخيم الصيفي للروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد، وإطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالأكاديمية.

سعيد القرقاوي: مبادرات معرفية لتعزيز الوعي بالتوجهات المستقبلية

وأوضح سعيد القرقاوي مدير أكاديمية دبي للمستقبل، أن هذه المبادرات تهدف إلى تسليط الضوء على مجموعة من التطورات والتوجهات المستقبلية والمشاريع الرائدة التي سيكون لها تأثير واضح على مستقبل دولة الإمارات والعالم في العديد من القطاعات المستقبلية.

وقال: "تتيح جلسات سلسلة الرواد خلال شهر رمضان الفرصة للمتحدثين لاستعراض تجاربهم وأفكارهم المستقبلية ومناقشتها مع الحضور والمشاركين بما يحفز فئات المجتمع على فهم التوجهات العالمية والرؤى الاستشرافية لمستقبل القطاعات الحيوية ومناقشة أهم الحلول للتحديات المستقبلية. وجرى اختيار مواضيع النقاش بناء على تقييم وتوصيات المشاركين في الجلسات السابقة بمشاركة نخبة من رواد الفكر من الرجال والنساء في دولة الإمارات وخارجها".

سلسلة الرواد الرمضانية

وتتضمن الدورة السنوية الثانية من سلسلة الرواد خلال شهر رمضان الكريم، جلسات حوارية وتفاعلية تهدف إلى نشر المعرفة وتبادل الخبرات وتستضيف عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والرواد وقادة الفكر والخبراء وأصحاب المشاريع المبتكرة.

وتشمل قائمة المتحدثين في سلسلة الرواد هذا العام معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، والشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية، والدكتورة مريم مطر من جمعية الإمارات للأمراض الوراثية، والدكتورة فاطمة طاهر مساعد العميد في كلية الابتكار التكنولوجي والرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة بجامعة زايد، والمهندس عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل) من مركز محمد بن راشد للفضاء.

كما تستضيف هذه الجلسات الرمضانية كلاً من المهندس رشاد محمد بوخش رئيس جمعية التراث العمراني، والمهندس أحمد محمود أحمد مدير إدارة التراث العمراني والآثار في بلدية دبي، والدكتور كامل كليك والدكتور غانم كشواني من كلية الهندسة المدنية في جامعة نيويورك أبوظبي، والدكتورة إيفا ماري مولر ستالر كبير العلماء في مجال البيانات ورئيس قسم التميّز في شركة "آي.بي.أم" (IBM) في الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا وتركيا، وميتش سينكلير المدير الإبداعي لشركة "بالم وود"، وسانديب باهوجا من شركة "آي.دي.إي.أو" (IDEO).

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وستعقد هذه الجلسات خلال فترات المساء وعطلات نهاية الأسبوع (بعد صلاة التراويح) في مكتب المستقبل، مقر أكاديمية دبي للمستقبل وأول مكتب مصنوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتقدم دورة هذا العام تجربة جديدة للمشاركين عبر تنظيم مجالس وحلقات نقاشية بعد المحاضرة بهدف إتاحة الفرصة لطرح الأسئلة وتبادل المعرفة والتفاعل مع أبرز المبتكرين في دولة الإمارات والعالم.

المخيم الصيفي للروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد

وفي سياق متصل، أعلنت أكاديمية دبي للمستقبل عن إطلاق الدورة الثانية من المخيم الصيفي للروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد، الذي يهدف إلى تزويد الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و20 عاماً بمهارات التفكير النقدي والعمل الجماعي لتمكينهم وتأهيلهم لقيادة القطاعات المستقبلية، وتعريفهم بتطبيقات وتكنولوجيا التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات والبرمجة التي تمثل أدوات رئيسية لتطوير القطاعات المستقبلية.

وتشمل أنشطة المخيم ورش عمل متخصصة ومجانية خلال فترات تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين في الصيف باستخدام مزيج من الأنشطة العملية والنظرية. وستقوم لجنة تحكيم بتقييم المنتجات النهائية للطلاب المشاركين ليحصل الفائزون على طابعة ثلاثية الأبعاد.

وسيتمكن المشاركون في المخيم من تطوير معرفتهم ومهاراتهم في لغات البرمجة والطباعة ثلاثية الأبعاد وفهم تأثيرها على المستقبل، وكيفية تصميم وبناء الروبوتات والنماذج الأولية لمجموعة واسعة من المنتجات باستخدام مواد مصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتطوير مهارات التواصل لديهم.

تطبيق إلكتروني

وستطلق أكاديمية دبي للمستقبل تطبيقها الإلكتروني قريباً لتمكين المستخدمين من الجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع من التسجيل والتعرف على برامج وفعاليات الأكاديمية والمشاركة بها، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على التقارير الخاصة والتوجهات المستقبلية.

وسيساعد التطبيق الجديد المشاركين على إعداد ملفهم الشخصي حسب اهتماماتهم وتخصصاتهم، وسيوفر لهم منصة تفاعلية لمناقشة مختلف المواضيع التي تركز عليها الأكاديمية والتواصل مع الخبراء والمتخصصين والمهتمين، كما سيمكنهم من نشر ملاحظاتهم وتعليقاتهم بعد كل جلسة حوارية أو اجتماع.

وسيتضمن التطبيق خاصية البث المباشر للجلسات والفعاليات التي تنظمها الأكاديمية بهدف نشر المعرفة لأكبر شريحة من الجمهور في دبي وخارجها.

ملتقى معرفي لصناع الغد

يُذكر أن أكاديمية دبي للمستقبل إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، تم إطلاقها سنة 2017 بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بهدف تزويد قادة المستقبل بالمهارات اللازمة لمواكبة تطورات المستقبل، وتقديم برامج تعليمية تتناول التحديات الملحة من خلال إعداد وتمكين رواد الصناعة في الدولة؛ وتوفر الأكاديمية الجيل القادم من مهارات الغد وتسعى من خلال ذلك أن تكون ملتقى معرفي لصناع الغد.