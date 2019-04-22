انطلاق بطولة أبوظبي العالمية للناشئين في الجوجيتسومع فئة الفتيات مواهب الجوجيتسو الناشئة تشعل أجواء...

شهد اليوم الأول من بطولة أبوظبي العالمية للناشئين في الجوجيتسو 2019 مواجهات حافلة ومثيرة وحماس غير مسبوق وذلك ضمن فعاليات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، حيث احتضنت المنافسات مجموعة من المواهب التي تبشر بجيل رائع من البطلات الناشئات في هذه الرياضة.

وحفل اليوم الثاني من فعاليات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2019 التي تنظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمنافسات جمعت العديد من المواهب الناشئة من الفتيات تتراوح أعمارهن بين 10 و 17 للتنافس على أغلى الألقاب في موطن الجوجيتسو أبو ظبي.

ورحبت بطولة أبوظبي العالممية للناشئين بمشاركة دولية واسعة لكل من روسيا وأوكرانيا وأستراليا والجزائر وكندا وأنجولا ما يؤكد على المكانة العالمية الرائدة التي تتمتع بها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2019.

ولي عهد الفجيرة يحضر جانباً من المنافسات ويتوج عدداً من الفائزين

حضر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة جانبا ًمن فعاليات اليوم الأول من بطولة أبوظبي العالمية للناشئين في الجوجيتسو 2019، حيث قام سموه بجولة على مرافق البطولة رافقه فيها سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو . كما شارك سموه بتتويج مجموعة من الفائزات مشيداً بالمستوى الرفيع الذي ظهرت عليه ناشئات الجوجيتسو وبالأخص بنات الإمارات اللاتي أبلين بلاءً حسناً وحصدن عدداً كبيراً من الميداليات الذهبية.

وأكد سعادة عبد المنعم الهاشمي أن سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أشاد بالتطور الكبير الذي تحققه البطولة عاماً بعد آخر، وبجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو في الارتقاء بهذه الرياضة وتعزيز حضورها المحلي والدولي.

كما حضر المنافسات معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية في وزارة شؤون الرئاسة، وسعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة مريم عيد المهيري الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية في أبوظبي، وسعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو ومستشار رئيس دائرة التعليم والمعرفة والمدير التنفيذي لقطاع شؤون التعليم بالإنابة، وسعادة محمد بن دلموك الظاهري، والسيد منصور الظاهري، والسيد يوسف البطران أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والسيد فهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو.

أداء مشرف لبنات الإمارات في بطولة أبوظبي العالمية للناشئين – فئة البنات

تفوقت دولة الإمارات العربية المتحدة في منافسات البنات بحصولها على عدد كبير من النقاط وصل إلى 54،320 نقطة، واستحقت بجدارة 17 ميدالية ذهبية و29 ميدالية فضية و59 ميدالية برونزية. كما حققت بنات اوكرانيا 22 انتصاراً في المركز الثاني برصيد يصل إلى 2160 نقطة وميداليتين ذهبيتين، وميداليتين فضيتين وواحدة برونزية. وحلت أستراليا في المركز الثالث بتحقيق 15 انتصارً ورصيد نقاط وصل إلى 2080 نقطة، وميدالية ذهبية وفضيتين وثلاث برونزيات.

البلوشي: أهدي إنجازي لدولة الإمارات

عبرت نوف خميس البلوشي لاعبة نادي العين للجوجيتسو عن فرحتها الكبيرة بتحقيقها للميدالية الذهبية عن فئة الناشئين وزن 63 كلجم، مهدية هذا الإنجاز الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما تقدمت بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على تكريمها نظير هذا الإنجاز.

حمدة الكلباني: سعادة لا توصف وأثمن جهود اتحاد الإمارات للجوجيستو على الارتقاء بهذه الرياضة

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أكدت الإماراتية حمدة الكلباني لاعبة نادي الوحدة للجوجيتسو عن سعادتها البالغة بحصولها على الميدالية الذهبية عن فئة الناشئين وزن 63 كلجم. وتقدمت بعظيم الامتنان إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو الذي وبدعم القيادة الرشيدة وفر كل مقومات النجاح للاعبين الإماراتيين ما أهلهم للتألق وتحقيق الانتصارات على الساحتين المحلية والدولية.

التميمي: فخورة بالإنجاز الذي طالما حلمت به

وصفت شيخة يوسف التميمي التي أحرزت الميدالية الذهبية عن فئة الناشئين وزن 80 كلجم فوزها بأنه نتيجة طبيعية للتدريب المستمر والمواظبة على التمارين والإصرار والمثابرة وهي من أهم القيم المرتبطة برياضة الجوجيتسو، وقدمت إنجازها إلى دولة الإمارات وعائلتها وأصدقائها ولجميع من وفر لها الدعم في مسيرتها التي لا تزال في البدايات.

اتحاد الإمارات للجوجيتسو – فخورون بإنجازات بنات الإمارات

وأكد السيد فهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو أن الأداء القوي الذي طغى على منافسات ناشئات الجوجيتسو يؤكد تنامي شعبية هذه الرياضة بين الفتيات الناشئات حول العالم، وذلك انطلاقاً من الفوائد والمزايا الإيجابية التي تنطوي عليها رياضة الجوجيتسو وما لذلك من أثر كبير على تعزيز الثقة بالنفس وتمكين المرأة بشكل عام.

وأضاف الشامسي أن هذه الرياضة النبيلة تتخطى حدود العمر والجنس. بل إنها تمثل أسلوب حياة للكثيرين في سن مبكرة، مما يعني أن القيم الأساسية للجوجيتسو تصبح جزءًا أساسياً من شخصيات الرياضيين وتساهم في زيادة وعي الشباب حول الرياضة والمنافسة والاحترام وإن ما رأيناه من جودة وأداء متميز على أبسطة المنافسات قامت به ناشئات الجوجيتسو يبشر بمستقبل مشرق للغاية لبنات الإمارات والعالم".

مواجهات منتظرة في بطولة أبوظبي العالمية للناشئين في الجوجيتسو – فئة البنين ثالث أيام بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

يستعد ناشئو الجوجيتسو بين 10 و17 عاماً لخوض غمار منافسات بطولة أبوظبي العالمية للناشئين – فئة البنين ممن يحملون فئات الأحزمة الرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر والأزرق في ثالث أيام بطولة أبوظبي العالمية لممحترفي الجوجيتسو 2019.

وقال محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والمالية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو ومدير البطولة: "قدمت ناشئات الجوجيتسو اليوم عرضاً رائعاً وبالأخص بنات الإمارات اللاتي حصدن الكثير من الذهب في ثاني أيام البطولة.

وأضاف:" ننتظر الكثير من المنافسات الحامية في قادم الأيام مع قرب انطلاق مسابقات الأساتذة والمحترفين، مع ألمع نجوم العالم للمنافسة على اللقب الأغلى عالميا".