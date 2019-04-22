633 متقدماً لـ«المسعفين الإماراتيين»

محمد الأمين (أبوظبي)

أكد أحمد صالح الهاجري، الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، أن عدد المتقدمين لبرنامج إعداد وتأهيل المسعفين الإماراتيين في دورته السنوية الثالثة بلغ 633 متقدماً، تمت مقابلة 139منهم؛ بهدف استقطاب 60 مسعفاً، وتنطلق الدراسة به سبتمبر المقبل في جامعة الشارقة.

ولفت إلى أن البرنامج معتمد من دائرة الصحة أبوظبي، ويسعى للإسهام في تعزيز خطط حكومة الإمارات في التوطين عبر تأهيل وتدريب كوادر إماراتية جاهزة للعمل في القطاعات الحيوية والميدان لخدمة المجتمع، بما يلبي احتياجات قطاع الإسعاف المحلي، مؤكداً أهمية إدماج الكوادر الإماراتية ضمن طواقم الإسعاف، نظراً للمساهمة النوعية التي تضيفها من إتقان اللغة العربية، وإلمام بالخصائص الثقافية والجغرافية والمكانية للمجتمع المحلي، ودراية بالعادات والتقاليد واللهجة المحلية، ودعا الهاجري، شباب الإمارات للتقدم بالتسجيل في البرنامج الدراسي والمساهمة في إحداث الفرق من خلال إنقاذ حياة الآخرين وخدمة مجتمعاتهم، مشيراً إلى أن باب التسجيل أغلق أمس.

وقال علي شرف، طالب في الدفعة الثانية من برنامج المسعفين الإماراتيين: إن نظرة بعض فئات المجتمع التي تستهين بمثل هذه المهنة تجعل أغلب الشباب والشابات المواطنات يترددون في العمل كمسعف أو مسعفة، مشدداً على أن مهنة الإسعاف لا تقل أهمية عن أي مهنة أخرى في المجتمع. وأضاف: أنا فخور بأني دخلت هذا المجال، وسعيد جداً بانضمامي للبرنامج، وكلي حماس ودافع لأن أتخرج وأنضم لطواقم الإسعاف الوطني في الميدان للقيام بهذا الواجب الإنساني، وأتمنى في المستقبل أن يتزايد عدد المواطنين والمواطنات في هذا المجال. من جهته، قال مايد عبد المجيد البلوشي، طالب في الدفعة الثانية من البرنامج: راودني حلم منذ الطفولة لمد يد المساعدة والعون لمن يحتاج إليه، وأنا اليوم على أبواب التخرج لأصبح مسعفاً أثبت نفسي أمام ذاتي ومجتمعي، بعد أن توافرت كل الطرق والوسائل التي ستؤهلني لأن أمارس هذه المهنة الإنسانية.

وأكد حمد محمد السجواني، طالب في الدفعة الثانية أنه اختار الانضمام لبرنامج الإسعاف الوطني ليكون جزءاً من كوادره الإسعافية، وليطور من المهارات التي اكتسبها في تقديم الإسعافات الأولية أثناء تأديته الخدمة الوطنية، مشيراً إلى أن مهنة الإسعاف إنسانية، وتتركز على قيم العطاء والسهر على خدمة الناس.