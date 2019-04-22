أبوظبي (الاتحاد) زار المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة على رأس وفد قضائي من النيابة العامة الاتحادية، النيابة العامة بدولة الكويت الشقيقة، وكان في استقباله معالي المستشار ضرار علي العسعوسي النائب العام لدولة الكويت بحضور صقر الرئيسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت.

وخلال لقائهما رحب النائب العام لدولة الكويت بالنائب العام الإماراتي والوفد المرافق له، وعرض الجانب الكويتي منظومة عمل النيابة العامة، وبحث الجانبان أوجه التعاون الممكنة بين النيابة العامة في الدولتين وكيفية دفعها لتحقيق تعاون قضائي على مستوى يخدم العدالة الجنائية في الدولتين، وأشاد النائب العام للدولة بحفاوة الاستقبال.

حضر من جانب النيابة العامة للدولة المستشار سلطان الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، والمستشار طارق الراشد المحامي العام لنيابة عجمان الكلية، والمستشار حسين معتوق المحامي العام لنيابة الأموال العامة، والمستشار علي الزيودي مدير إدارة التعاون القضائي الدولي، وسيف القمزي مدير مكتب النائب العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام ونظيره الكويتي يبحثان التعاون القضائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.