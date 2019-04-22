دبي (الاتحاد)

أعلنت دبي الذكية الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع «الهوية الرقمية» - أول هوية وطنية رقمية لدولة الإمارات - من خلال دمج 7 جهات حكومية رائدة في دبي حتى الآن، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وتتيح المرحلة الأولى للمواطنين والمقيمين والزوار إلى الإمارة إمكانية الوصول بسهولة إلى خدمات الجهات السبع عبر الهواتف الذكية من خلال تسجيل الدخول الإلكتروني، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.

وتضم الجهات الحكومية السبع التي يمكن للمتعاملين الوصول إليها من خلال المرحلة الأولى كلاً من: دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، شرطة دبي، محاكم دبي، دائرة الأراضي والأملاك، وهيئة الصحة وإدارة الدفاع المدني بدبي.

وكانت دبي الذكية قد أطلقت الهوية الرقمية لدولة الإمارات في أكتوبر 2018 بالشراكة مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبالتعاون مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية بأبوظبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وتتولى دبي الذكية مسؤولية دمج الجهات الحكومية المحلية في الهوية، من خلال مراحل متتالية. أما فيما يتعلق بالإمارات الأخرى والجهات الحكومية الاتحادية، فقد حددت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الجهات التي تنوي دمجها قريباً. ويكمن الهدف النهائي في دمج جميع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بالكامل في الهوية الرقمية لدولة الإمارات.

وقال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي: يعد الدخول الموحد بالهوية الرقمية لدولة الإمارات ركيزة أساسية لتمكين العمل الحكومي من التحول الرقمي وتجاوز المعاملات الورقية وإسعاد الناس.

بدوره، قال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: قطعت دبي الذكية شوطاً مهماً في مسيرتها نحو بناء أسعد وأذكى مدينة على وجه الأرض، من خلال توظيفها للتكنولوجيا المتقدمة بشكل مكثف في جميع مجالات الحياة اليومية، وعبر تقديم خدمات وتجارب استثنائية للناس.

ولفت سالم الحوسني، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات - قطاع الحكومة الذكية بالإنابة: إلى أن التعاون بين الهيئة ودبي الذكية في إنجاز المرحلة الأولى من الهوية الرقمية لدولة الإمارات، يعدّ نموذجاً مبشراً، ونتوقع أن يؤدي إلى المزيد من النتائج والإنجازات في المرحلة المقبلة.