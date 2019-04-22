مشاريع كهرباء ومياه في الفجيرة بتكلفة 581 مليون درهم

السيد حسن (الفجيرة)

تنفذ الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء مجموعة من المشاريع في إمارة الفجيرة، بتكلفة تبلغ نحو 581 مليون درهم، وتشمل مشاريع كهرباء جديدة، تنفذ خلال الفترة الحالية، ومنها: إنشاء 4 محطات جهد 132/‏ 33 كيلو فولت و33/‏ 11 كيلو فولت، وتقع هذه المحطات الجديدة في سيح دبا والنجيمات والعقة الجديدة ومطار الفجيرة الدولي، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشاريع الأربعة 336 مليون درهم، متضمنة أعمال الكابلات، ومن المتوقع الانتهاء من جميع هذه المحطات خلال عام 2021، بحسب محمد صالح مدير عام الهيئة.

وقال صالح لـ «الاتحاد»: «جارٍ إنجاز مشروع توسعة محطة القرية جهد 33/‏ 11 كيلو فولت، بتكلفة إجمالية تصل إلى 13 مليون درهم، ويتم تسليمها خلال النصف الأول من العام الجاري، كذلك توسعة محطة «ضدنا» الرئيسة جهد 132/‏ 33/‏ 11 كيلو فولت، بتكلفة 15 مليون درهم، ومن المقرر الانتهاء منها خلال النصف الثاني من عام 2021».

وذكر محمد صالح أن الهيئة تنجز حالياً عدداً من المشاريع الخاصة بخطوط المياه الرئيسة بالفجيرة، منها: نقل وتوزيع المياه في شارع حمد بن عبدالله وسط الفجيرة، بطول كلي يصل إلى 22 كيلو متراً، وبتكلفة 26.4 مليون درهم، ويعمل المشروع على إحلال الخطوط القديمة وتطوير شبكات التوزيع الفرعية بأخرى ذات سعة ومواصفات تتناسب مع التطورات العمرانية في الفجيرة، ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع في النصف الأول من العام الجاري. وأضاف: «جارٍ حالياً تطوير مشروع تحويل خطوط المياه أقطار 400 – 600 ملم ضمن خطة تطوير طريق الفجيرة خورفكان، ومن المتوقع الانتهاء منه في النصف الأول من العام الجاري، وكذلك مشروع تمديد خطوط المياه قطر 315 ملم بطول كلي يبلغ 5.7 كيلو متر من منطقة «ضدنا» إلى منطقة العقة، وبتكلفة تقديرية تبلغ 3 ملايين درهم، ومن المتوقع الانتهاء منه في النصف الثاني من العام الجاري».

وكشف محمد صالح عن وجود مشاريع جديدة ستقوم الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بتنفيذها في الفجيرة خلال الفترة المقبلة، تبلغ تكلفتها الإجمالية 245 مليون درهم، وبعض هذه المشاريع سيبدأ خلال العام الجاري وينتهي في العام ذاته، وبعضها الآخر يمتد حتى 2020، ومن هذه المشاريع إنشاء خطوط نقل مياه مزدوجة أقطار 400 و600 و800 ملم، لتصل بين مراكز التوزيع وبعض المناطق.

كذلك سيتم إنشاء محطة ضخ مياه بمركز توزيع المياه الجديد في دبا الفجيرة، والقيام بتنفيذ أعمال تطويرية بمحطة الضخ القديمة، بالإضافة إلى إنشاء خزاني مياه سعة 10 ملايين جالون لكل خزان في مركز توزيع المياه الجديد بدبا، وخزان ثالث سعة مليون جالون في منطقة وادي العبادلة بالفجيرة.